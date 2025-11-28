 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Praeities kadre – garsus Lietuvos vyras: ar atpažįstate, kas jis?

2025-11-28 07:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 07:30

Praeities kadrai – vienas smagiausių dalykų, kurie akimirksniu nukelia į prisiminimus. Dažnai mėgstama lyginti, kaip vaikai atrodo vaikystėje ir kaip keičiasi bėgant metams.

Praeities kadrai – vienas smagiausių dalykų, kurie akimirksniu nukelia į prisiminimus. Dažnai mėgstama lyginti, kaip vaikai atrodo vaikystėje ir kaip keičiasi bėgant metams.

2

Ar atpažįstate, kas šis vaikas?

Praeities kadre – garsus Lietuvos vyras: ar atpažįstate, kas jis?
(21 nuotr.)
(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Praeities kadre – garsus Lietuvos vyras: ar atpažįstate, kas jis?

Nuotraukoje – ypatingą dieną minintis vyras

Archyviniame kadre – lapkričio 28 d. 59-ąjį gimtadienį minintis Arūnas Valinskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šią dieną jis paminės ypatingai – koncerte „Kelias į žvaigždes. 20 metų“, kuris vyks Klaipėdoje.

„Tai bus dar viena proga pagalvoti apie nenumaldomai bėgantį laiką ir pasijusti kaip muškietininkui Aleksandro Diuma romane „Po dvidešimties metų“, – sakė A. Valinskas.

Primename, kad kiek anksčiau jo sūnus Arūnas Valinskas jaunesnysis prakalbo apie žinomą tėtį bei mamą.

A. Valinskas jaunesnysis pasakodamas apie tėtį atskleidė, kokiomis gyvenimo vertybėmis jį augino: „Pareigingumas, žodžio laikymasis, žingeidumas.“

Pasak jo, tokiomis vertybėmis augina ir savo atžalą. „Tačiau kaip ir kiekvienai kartai reikia ir naujų vertybių, nes jei auginsime jas tik taip, kaip patys buvome auginami, vaikus ruošime pasauliui, kuris nebeegzistuoja“, – šyptelėjo jis.

Atskleidė, kuris namuose griežtesnis

Pašnekovo tėvai – puikiai žinomi žmonės Lietuvoje – Arūnas ir Inga Valinskai. Pasak jo, iš jų perėmė tam tikras charakterio savybes.

„Iš tėčio perėmiau smalsumą, domėjimąsi pasauliu, iš mamos – emocinį minkštumą, nuosaikumą“, – atskleidė vyras.

Pasiteiravus, kas namuose buvo griežtesnis, Arūnas nė nedvejodamas atsakė: „Tėtis.“

Inga Valinskienė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Tęsdamas pokalbį apie tėtį, vyras atskleidė, koks jis yra namuose: „Niekas nėra toks pat namuose, koks yra bet kurioje viešoje vietoje, nekalbant apie televiziją. Namai yra skirti atsipalaidavimui. Nors tėtis nuolat parsineša daug darbo į namus, juose visi vieni kitiems leidžiame būti tokiais, kokiais žinome, kad niekam nebus papasakota. Šeima – ne televizijos laidos vedimas, kuomet turi kurti intrigą ir linksminti aplink esančius. Tai – vieta laisvei.“

Sakoma, kad nėra namų be dūmų, o tam pritaria ir pats pašnekovas.

„Retai kada susiginčijame dėl praktinių dalykų, dažniau tai būna žinių ar idėjų klausimai. Mano tėtis yra ten, kur yra, nes yra toks, koks yra: užsispyręs ir atkaklus. Kartais tai reiškia ir sudėtingas diskusijas, todėl svarbu yra išmokti ne tik kaip įrodyti savo tiesas, bet ir kuomet to daryti neverta“, – atskleidė jis.

Arūnas Valinskas (nuotr. asm. archyvo)

Baigdamas pokalbį apie žinomus tėvus, A. Valinskas jaunesnysis pasidalijo smagia istorija iš praeities.

„Six Flags“ atrakcionų parkas JAV. Mus, du penkiamečius-šešiamečius vaikus, gimusius Sovietų Sąjungoje ir augusius tokių pramogų neturėjusioje naujai nepriklausomoje Lietuvoje, tėvai vesdavosi kone visur, įskaitant ir vieną įsimintiniausių parko atrakcionų – filmo „Svetimas“ siaubo stimuliatorių. Iki pat šiol pasijuokiame iš nuotraukų, darytų mums visiems ką tik išėjus, kuriame mes, vaikai, atrodėme baltesni nei paprastai“, – pasakojo vyras.

