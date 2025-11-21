Arūnas Valinskas atskleidė, kaip švęs artėjantį gimtadienį: čia laukiami visi

„Tai bus dar viena proga pagalvoti apie nenumaldomai bėgantį laiką ir pasijusti kaip muškietininkui Aleksandro Diuma romane „Po dvidešimties metų“, – sako A. Valinskas.
Pakvies į kelionę laiku
Legenda tapusio „Kelias į žvaigždes“ dalyvių rinktinė iš tiesų pakvies savo gerbėjus į kelionę laiku. Scenoje skambės dainos, kurias dainuodavo visa Lietuva, dėl kurių prie TV ekranų prilipdavo šimtai tūkstančių akių, o koncertų salėse netilpdavo visi norintieji gyvai pamatyti savo numylėtinius, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Tai buvo televizijoje atvertas langas, pro kurį išskridus, buvo galima kilti į žvaigždes arba kristi žemyn. Labai džiaugiuosi visais pakilusiais į žvaigždes“, – laukdamas ypatingo šou sugrįžimo teigia A. Valinskas.
Garsūs ir sėkmingi „Kelias į žvaigždes“ dalyviai taip pat neslepia jaudulio – jiems šis susitikimas ypatingas, lyg vėl susieitų daug laiko drauge praleidę klasiokai.
Radži kaip anuomet paklaus „Ką daryt?“, Andrius Rimiškis primins savo legendinę „Mes vyrai“, Simona ant kojų pakels su „Mama, man jau 18“, Mino panardins į romantiką su „Be meilės mirt galiu“, Dangė valiūkiškai flirtuos su „Aš atėjau ir išeinu“, ugningoji Donata savo ryžtą išdainuos „Noriu“, Baggy B užrepuos „Gyvenu gerai“, Grūdas į sceną sugrįš su garsiąja „Viskas rock‘n‘roll“, Dūmas publiką linksmins su „Japapa“, Deividas užkurs tikrą šventę su „Leisk pasveikint tave“, Agnė klaus „Ar dailūs mano bateliai?“ ir duetu su Radži aiškinsis santykius legendiniu hitu tapusioje „Verksi tu“, Anatolijus drauge su publika dainuos „Nežinau, kodėl“, o Vudis prisimins audringą jaunystę kūriniu „Pabėgai“.
Jubiliejiniai „Kelias į žvaigždes“ koncertai bus tikras nostalgijos maratonas – projekto dalyvių rinktinė atliks net 40 garsiausių šou skambėjusių kūrinių, tad gerbėjų laukia ilgi, emocijų kupini vakarai.
„Kelias į žvaigždes. 20 metų“ jau lapkričio 28 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, gruodžio 5 d. Šiaulių arenoje ir gruodžio 18 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.
