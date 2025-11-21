 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Arūnas Valinskas atskleidė, kaip švęs artėjantį gimtadienį: čia laukiami visi

2025-11-21 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 11:25

Prieš dvidešimt metų muzikinio realybės šou istoriją Lietuvoje pradėjęs „Kelias į žvaigždes“ grįžta pas savo klausytojus drauge švęsti jubiliejaus. Trys ypatingi, nostalgiški koncertai laukia gerbėjų didžiosiose Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių arenose. O pirmasis jų – jau lapkričio 28-ąją įvyks uostamiestyje, simbolinę dieną, per realybės šou kūrėjo, prodiuserio Arūno Valinsko gimtadienį.

Arūnas Valinskas (tv3.lt fotomontažas)
14

Prieš dvidešimt metų muzikinio realybės šou istoriją Lietuvoje pradėjęs „Kelias į žvaigždes“ grįžta pas savo klausytojus drauge švęsti jubiliejaus. Trys ypatingi, nostalgiški koncertai laukia gerbėjų didžiosiose Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių arenose. O pirmasis jų – jau lapkričio 28-ąją įvyks uostamiestyje, simbolinę dieną, per realybės šou kūrėjo, prodiuserio Arūno Valinsko gimtadienį.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai bus dar viena proga pagalvoti apie nenumaldomai bėgantį laiką ir pasijusti kaip muškietininkui Aleksandro Diuma romane „Po dvidešimties metų“, – sako A. Valinskas.

REKLAMA
REKLAMA

„Kelias į žvaigždes“ veidai
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Kelias į žvaigždes“ veidai

Pakvies į kelionę laiku

Legenda tapusio „Kelias į žvaigždes“ dalyvių rinktinė iš tiesų pakvies savo gerbėjus į kelionę laiku. Scenoje skambės dainos, kurias dainuodavo visa Lietuva, dėl kurių prie TV ekranų prilipdavo šimtai tūkstančių akių, o koncertų salėse netilpdavo visi norintieji gyvai pamatyti savo numylėtinius, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

REKLAMA

„Tai buvo televizijoje atvertas langas, pro kurį išskridus, buvo galima kilti į žvaigždes arba kristi žemyn. Labai džiaugiuosi visais pakilusiais į žvaigždes“, – laukdamas ypatingo šou sugrįžimo teigia A. Valinskas.

Garsūs ir sėkmingi „Kelias į žvaigždes“ dalyviai taip pat neslepia jaudulio – jiems šis susitikimas ypatingas, lyg vėl susieitų daug laiko drauge praleidę klasiokai.

REKLAMA
REKLAMA

Radži kaip anuomet paklaus „Ką daryt?“, Andrius Rimiškis primins savo legendinę „Mes vyrai“, Simona ant kojų pakels su „Mama, man jau 18“, Mino panardins į romantiką su „Be meilės mirt galiu“, Dangė valiūkiškai flirtuos su „Aš atėjau ir išeinu“, ugningoji Donata savo ryžtą išdainuos „Noriu“, Baggy B užrepuos „Gyvenu gerai“, Grūdas į sceną sugrįš su garsiąja „Viskas rock‘n‘roll“, Dūmas publiką linksmins su „Japapa“, Deividas užkurs tikrą šventę su „Leisk pasveikint tave“, Agnė klaus „Ar dailūs mano bateliai?“ ir duetu su Radži aiškinsis santykius legendiniu hitu tapusioje „Verksi tu“, Anatolijus drauge su publika dainuos „Nežinau, kodėl“, o Vudis prisimins audringą jaunystę kūriniu „Pabėgai“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jubiliejiniai „Kelias į žvaigždes“ koncertai bus tikras nostalgijos maratonas – projekto dalyvių rinktinė atliks net 40 garsiausių šou skambėjusių kūrinių, tad gerbėjų laukia ilgi, emocijų kupini vakarai.

„Kelias į žvaigždes. 20 metų“ jau lapkričio 28 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, gruodžio 5 d. Šiaulių arenoje ir gruodžio 18 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų