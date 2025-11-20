Asmeninį gyvenimą sauganti Vilija Matačiūnaitė atsivėrė: gulėjau lovoje ir verkiau

Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ dainininkė ir aktorė ne tik papasakojo, kaip keitėsi jos gyvenimas pasibaigus šou, bet ir atskleidė, kodėl nedalyvaus „Kelio į žvaigždes“ 20-mečio koncertuose.
Žinia, kad Vilija nepasirodys scenoje kartu su kitais projekto dalyviais, daugeliui buvo lyg perkūnas iš giedro dangaus. Gerbėjai neslėpė nusivylimo, o kai kurie net grasino neisiantys į koncertus, jei Vilija juose nedainuos. Moteris tikina, kad idėja rengti 20-mečio koncertus kilo dar pernai būtent jai, tačiau požiūris į tai, kokie jie turėtų būti, su prodiuseriais nesutapo.
„Labai daug niuansų, kur organizatoriai turbūt galvoja, kad man vis dar 19 metų ir viskas tiks, ką jie paduos. O man nėra gerai tai, kaip jie paduos ar kaip pasiūlys. Tiesiog mes nesusitarėm iki galo ir tada aš pasakiau, kad gerai, mūsų keliai čia ir išsiskiria“, – pasakoja atlikėja.
Ar kas nors bandė perkalbėti Viliją ir pakeisti jos sprendimą? O gal visgi dar yra vilties, kad ji pasirodys nors keliuose koncertuose?
„Jie bandė gal manipuliuoti tam tikra prasme, sakydami, kad negalvok, jog tu čia esi labai išskirtinė ar ypatinga“, – atvirauja Vilija.
Koks likimas laukia hitais tapusių jos dainų? Ar šios visgi skambės koncertų metu?
Po Eurovizijos patyrė depresiją
Dainininkė neslepia, kad išlikęs „Kelio į žvaigždes“ gerbėjų dėmesys glosto širdį, tačiau prisipažino, kad jauname amžiuje užgriuvusi didžiulė šlovė buvo ne juokais susukusi galvą. Vilija taip pat papasakojo, dėl ko jai iki šiol vis dar gėda ir pirmąkart atvirai prakalbo apie itin sudėtingą laikotarpį po „Eurovizijos“.
„Buvo du dideli, sunkesni etapai. Ir susireikšminimo, ir labai gilios depresijos duobė po „Eurovizijos“. Metus laiko aš tiesiog gulėjau lovoje ir verkiau. <...> Visų aplinkybių visuma mane ir nugramzdino į tai. Galvojau, kad viena galiu padaryti labai daug, kad esu be galo stipri. Bet ne, aš nesu stipri ir kai sako vienas lauke ne karys, tai turbūt yra tiesa“, – prisipažįsta Vilija.
O kaip jos karjeros kelias pasisuko į aktorystę? Kuo ypatingas naujausias vaidmuo TV3 seriale „(Ne)piniguose laimė“? Ar nesigaili palikusi sostinę ir įsikūrusi Klaipėdoje? Asmeninį gyvenimą itin sauganti Vilija ryžosi šiek kiek atverti į jį duris ir prakalbo apie širdies reikalus.
Visą pokalbį su Vilija Matačiūnaite žiūrėkite straipsnio pradžioje.
