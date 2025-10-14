Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Iš „Eurovizijos“ organizatorių – svarbi žinia

2025-10-14 13:25 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-14 13:25

Eurovizijos“ dainų konkurso organizatoriai pirmadienį paskelbė, kad atsižvelgdami į ugnies nutraukimą Gazos Ruože atideda sprendimą dėl Izraelio dalyvavimo kitų metų renginyje.

Eurovizija (Nuotr. SCANPIX)
6

Eurovizijos“ dainų konkurso organizatoriai pirmadienį paskelbė, kad atsižvelgdami į ugnies nutraukimą Gazos Ruože atideda sprendimą dėl Izraelio dalyvavimo kitų metų renginyje.

REKLAMA
1

Europos transliuotojų sąjungos (EBU) nariai turėjo kitą mėnesį surengti balsavimą, nes vis daugiau šalių grasino boikotuoti 2026 metų konkursą Vienoje, jei Izraelis nebus pašalintas dėl karo Gazos Ruože.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paaiškėjo, kurie miestai derisi dėl „Eurovizijos“ dainų konkurso rengimo
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paaiškėjo, kurie miestai derisi dėl „Eurovizijos“ dainų konkurso rengimo

Kasmet rengiama „Eurovizija“ yra didžiausias pasaulyje tiesiogiai televizijos transliuojamas muzikos renginys. 2025 metais Bazelyje Šveicarijoje vykusį konkursą žiūrėjo maždaug 166 mln. televizijos žiūrovų 37 valstybėse.

REKLAMA
REKLAMA

EBU – didžiausia pasaulyje visuomeninių transliuotojų asociacija – pirmadienį nurodė, kad dėl Izraelio dalyvavimo bus sprendžiama jau ne specialiame susitikime lapkritį, apie kurį buvo paskelbta praėjusį mėnesį, o eiliniame susitikime gruodį.

REKLAMA

„Atsižvelgdama į pastarojo meto įvykius Artimuosiuose Rytuose, EBU vykdomoji taryba (susitikusi spalio 13 dieną) sutarė, kad aiškiai reikia organizuoti atviras ir nevirtualias narių diskusijas dalyvavimo 2026 metų „Eurovizijos“ dainų konkurse klausimu“, – sakoma EBU pareiškime, kurį matė naujienų agentūra AFP.

„Todėl taryba sutiko įtraukti šį klausimą į gruodį vyksiančios savo eilinės žiemos generalinės asamblėjos darbotvarkę, o ne organizuoti išankstinę neeilinę sesiją“, – sakoma pareiškime.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal ugnies nutraukimo susitarimą, kuriam tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), paskutiniai gyvi Gazos Ruože įkaitais laikyti izraeliečiai pirmadienį sugrįžo namo. Taip pat buvo paleista Izraelio kalėjimuose laikytų palestiniečių grupė.

Izraeliui – antra 2025 metų konkurso vieta

1950-aisiais įsteigta EBU turi 113 narių 56 šalyse.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ispanija pareiškė, kad boikotuos kitų metų konkursą, jei jame dalyvaus Izraelis. Panašius grasinimus skelbė Airija, Slovėnija, Islandija ir Nyderlandai.

Kitos šalys, tokios kaip Belgija, Švedija ir Suomija, taip pat svarsto boikoto galimybę.

Austrija, kurioje vyks 2026 metų konkursas, smerkė „kvailą ir beprasmišką“ boikotą, o Vokietija boikotą palaikančias šalis apkaltino kultūrinio renginio politizavimu.

REKLAMA

Du pastaruosius konkursus lydėjo kontroversija dėl Izraelio niokojamo karo Gazos Ruože.

2024-aisiais Malmėje Švedijoje ir šių metų gegužę Bazelyje propalestinietiški aktyvistai protestavo prieš Izraelio dalyvavimą.

EBU teisino Izraelio įtraukimą ir atkreipė dėmesį, kad jo visuomeninis transliuotojas KAN yra ilgametis EBU narys.

Šių metų konkursą su daina „Wasted Love“ laimėjo Austrijos atlikėjas JJ (Džei Džei), kurio tikrasis vardas yra Johannesas Pietschas (Johanesas Pyčas).

REKLAMA

Jo pergalė suteikė Austrijai teisę surengti 70-ąją „Euroviziją“.

Izraelio atstovė Yuval Raphael (Juval Rafael) šiemet užėmė antrą vietą. Ji išgyveno 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį, kuris sukėlė karą Gazos Ruože, slėpdamasi po lavonais, kai ginkluoti islamistai užpuolė muzikos festivalį ir nužudė šimtus žmonių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų