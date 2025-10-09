„Eurovizijos“ nugalėtojas Nemo – Kyjive: paaiškėjo vizito tikslas

Savo socialiniuose tinkluose Nemo pasidalijo įspūdžiais iš kelionės, skelbė unian.net.
„Atvykome į Kyjivą. Diena apsiniaukusi, bet graži“, – rašė jis „Instagram“ įraše, prie kurio pridėjo trumpą vaizdo įrašą.
Sulaukė gerbėjų dėmesio
Atlikėjo vizitas į Ukrainos sostinę sulaukė daug dėmesio – gerbėjai džiaugiasi, kad po tarptautinės sėkmės Nemo skiria dėmesio ir ukrainiečių publikai.
Jau žinoma, kad spalio 10 dieną jis surengs pasirodymą prieš Ukrainos klausytojus.
Nemo, kuris tapo pirmuoju nebinariu „Eurovizijos“ laimėtoju, po pergalės sakė, jog siekia savo kūryba įkvėpti kitus būti savimi.
„Man svarbu parodyti, kad muzika neturi ribų – nei kalbos, nei lyties, nei tautybės“, – yra sakęs atlikėjas.
