Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

„Eurovizijos“ nugalėtojas Nemo – Kyjive: paaiškėjo vizito tikslas

2025-10-09 17:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 17:06

Šveicarijos dainininkas Nemo (tikrasis vardas – Nemo Mettler), 2024 metų „Eurovizijos“ nugalėtojas, šią savaitę pirmą kartą atvyko į Ukrainą. Atlikėjas apsilankė Kyjive, kur pasivaikščiojo po istorines miesto vietas – tarp jų ir Mychailivska aikštę.

Nemo (nuotr. SCANPIX ir instagram))

Šveicarijos dainininkas Nemo (tikrasis vardas – Nemo Mettler), 2024 metų „Eurovizijos“ nugalėtojas, šią savaitę pirmą kartą atvyko į Ukrainą. Atlikėjas apsilankė Kyjive, kur pasivaikščiojo po istorines miesto vietas – tarp jų ir Mychailivska aikštę.

REKLAMA
4

Savo socialiniuose tinkluose Nemo pasidalijo įspūdžiais iš kelionės, skelbė unian.net.

„Atvykome į Kyjivą. Diena apsiniaukusi, bet graži“, – rašė jis „Instagram“ įraše, prie kurio pridėjo trumpą vaizdo įrašą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sulaukė gerbėjų dėmesio

Atlikėjo vizitas į Ukrainos sostinę sulaukė daug dėmesio – gerbėjai džiaugiasi, kad po tarptautinės sėkmės Nemo skiria dėmesio ir ukrainiečių publikai.

REKLAMA
REKLAMA

Jau žinoma, kad spalio 10 dieną jis surengs pasirodymą prieš Ukrainos klausytojus.

Nemo, kuris tapo pirmuoju nebinariu „Eurovizijos“ laimėtoju, po pergalės sakė, jog siekia savo kūryba įkvėpti kitus būti savimi.

„Man svarbu parodyti, kad muzika neturi ribų – nei kalbos, nei lyties, nei tautybės“, – yra sakęs atlikėjas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Freak
Freak
2025-10-09 17:22
Kas tokių išsigimėlių gali klausytis
Atsakyti
Nejaugi?
Nejaugi?
2025-10-09 17:11
Toks jausmas, kad visame pasaulyje vyrai su sijonais ir belikę.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų