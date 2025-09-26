Iš „Eurovizijos“ organizatorių – svarbi žinia

„Visų mūsų narių generaliniams direktoriams buvo išsiųstas laiškas, kuriuo jie informuojami apie tai, kad vyks balsavimas dėl dalyvavimo 2026 m. „Eurovizijos“ dainų konkurse“, – Europos transliuotojų sąjunga (EBU) pranešė naujienų agentūrai AFP elektroniniu laišku.
„Eurovizijos“ organizatoriai skelbia žinią
Organizacija teigė, kad balsavimas vyks „per neeilinį EBU generalinės asamblėjos posėdį, kuris bus surengtas internetu lapkričio pradžioje“.
Toks sprendimas buvo priimtas, kai vis daugiau Europos šalių ėmė grasinti, kad pasitrauks iš 2026 m. Vienoje vyksiančio konkurso, jei Izraeliui vėl bus leista dalyvauti.
Per pastaruosius dvejus metus renginys buvo įtrauktas į ginčus dėl niokojančio Izraelio karo Gazos Ruože. Palestiniečius palaikantys aktyvistai protestavo Malmėje (Švedija) 2024 m. ir Bazelyje (Šveicarija) praėjusių metų gegužę prieš Izraelio dalyvavimą konkurse.
Ispanija praėjusią savaitę pareiškė, kad boikotuos gegužės mėnesį rengiamą didžiausią pasaulyje tiesiogiai transliuojamą muzikos renginį, jei jame dalyvaus Izraelis, panašius grasinimus taip pat išsakė Airija, Slovėnija, Islandija bei Nyderlandai.
Nyderlandų transliuotojas AVROTROS savo pareiškime, kuriame paskelbė savo sprendimą, paminėjo „tebesitęsiančias dideles žmonių kančias Gazos Ruože“.
Transliuotojas teigė, kad Izraelis „šiurkščiai pažeidžia spaudos laisvę“, nes Gazos Ruože „sąmoningai neleidžia rengti nepriklausomų tarptautinių reportažų, o šioje teritorijoje yra daugybė žurnalistų aukų“.
Jis taip pat apkaltino Izraelį „įrodytu kišimusi... per pastarąjį dainų konkursą“, kuriame Izraelis užėmė antrąją vietą, agituojant užsienio visuomenę, kad ši balsuotų už jo atstovę.
Kitos šalys, pavyzdžiui, Belgija, Švedija ir Suomija, taip pat svarsto galimybę boikotuoti konkursą ir turi apsispręsti iki gruodžio mėnesio.
Austrija, 2026 m. dainų konkurso šeimininkė, pasmerkė raginimus boikotuoti dainų konkursą kaip „kvailus ir beprasmiškus“, o Vokietija šalis, siekiančias boikoto, apkaltino kultūrinio renginio politizavimu.
„Izraelio pašalinimas šiandien... paverčia tautų tarpusavio supratimo šventę tribunolu“, – savaitgalį sakė Vokietijos kultūros ministras Wolframas Weimeris.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!