„Tradicinių vertybių“ Eurovizijos kopijoje Rusijoje nugalėjo apie meilę tarp vyrų dainuojantis atlikėjas

Antrąją vietą užėmė Kirgizijos atstovas, trečiąją – Kataro. Rusijos atlikėjas SHAMAN (Jaroslavas Dronovas), žinomas savo ultranacionalistinėmis dainomis, pasirodė, bet paprašė neatsižvelgti į jo rezultatą, motyvuodamas tuo, kad Rusija yra konkurso šeimininkė ir „jau laimėjo“.
„Laimėjo Vietnamas, bet laimėjome mes visi. Mes – tai visas normalus ir tradicinis pasaulis. Milijardai žmonių, kurie nenori matyti purvo ir iškrypimų ekranuose. Žmonės, kurie pavargo nuo vyrų, persirengusių suknelėmis. Nuo viso šio absurdo... Šiandien mes matėme didelę Rusijos pergalę. Ideologinę pergalę. Aš didžiuojuosi“, – socialiniuose tinkluose parašė Saugaus interneto lygos vadovė Jekaterina Mizulina.
N. Duc Phucas – Vietname žinomas dainininkas, „Instagram“ jis turi daugiau nei 2 milijonus sekėjų. Jo dainos „Daugiau nei meilė“ vaizdo įrašas, paskelbtas 2020 m. „Youtube“ portale, turi daugiau nei 125 milijonus peržiūrų. Vaizdo įraše matyti kelios meilės linijos. Viena iš jų, kurioje dalyvauja pats dainininkas, pasakoja apie dviejų jaunuolių romantiškus santykius. Jie kartu šoka, šypsosi vienas kitam ir švelniai apsikabina, rašoma „Radio Svoboda“.
„Tu dažnai klausi apie mano meilės tau gilumą. Man sunku rasti tinkamus žodžius, kad sąžiningai išreikščiau savo širdies jausmus. Kai žiūriu į tave, įsivaizduoju visą savo gyvenimą. Jis apima ir praeitį, ir ateitį. Neprieinama dabartis, kuri niekada nesumažėja“, – dainuojama dainoje „Daugiau nei meilė“.
Atgaivino Putinas, pasigyrė 4 milijardais žiūrovų
„Intervizijos“ atgaivinimo iniciatoriumi tapo Vladimiras Putinas, kuris vasario mėnesį nurodė grąžinti sovietinį konkurso formatą kaip „alternatyvą Eurovizijai“, iš kurios Rusija buvo pašalinta po invazijos į Ukrainą. Savo kreipimesi V. Putinas pareiškė, kad „pasaulis sparčiai keičiasi“, o užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas konkursą pavadino būdu „išsaugoti dvasinius ir moralinius pamatus“. Tuo pačiu S. Lavrovas nepraleido progos kritikuoti „Eurovizijos“, primindamas drag queen Conchita Wurst pergalę 2014 metais. „LGBT propaganda“ Rusijoje yra draudžiama, o „Tarptautinis LGBT judėjimas“ (niekur neregistruotas) pripažintas „ekstremistine organizacija“.
Neapsiėjo be skandalų dėl JAV dalyvavimo. Pirmiausia pasitraukė dainininkas Brandonas Howardas, o paskutinę akimirką atsisakė dalyvauti ir Australijos dainininkė Vassy, turinti JAV pasą. Organizatorių versija, ji „patyrė Australijos vyriausybės spaudimą“, tačiau oficialaus šios informacijos patvirtinimo nėra.
TASS, remiantis konkurso organizatoriais, pareiškė, kad renginį stebėjo 4 mlrd. žmonių, tačiau vėliau redagavo savo pranešimą, patikslindami, kad „4 mlrd. žmonių turėjo galimybę“ stebėti šį renginį. Kokio iš tiesų susidomėjimo sulaukė „Intervizija“ nėra aišku – nebuvo ir tiesioginio žiūrovų balsavimo, kaip tai yra įprasta „Eurovizijoje“, nugalėtojus rinko iš anksto atrinkti ekspertai.
Organizatoriai jau paskelbė, kad kitas konkursas vyks Saudo Arabijoje – dar vienoje šalyje, kurioje valdžia griežtai riboja laisves ir remiasi konservatyviomis normomis.
