  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Eurovizija

Džiugi žinia – po pertraukos į „Euroviziją“ sugrįžta 1 šalis

2025-09-24 17:15
2025-09-24 17:15

Nors pastaruoju metu girdėti daug kalbų apie šalių norą trauktis iš „Eurovizijos“, jeigu joje ir toliau dalyvaus Izraelis, viena valstybė nustebino kiek kitokiu pareiškimu. Paaiškėjo, kad į dainų konkursą planuoja sugrįžti Moldova.

„Eurovizijos“ vedėjos (nuotr. Corinne Cumming / EBU)

1

Šias kalbas patvirtino Moldovos visuomeninis transliuotojas, išsiuntinėjęs laiškus menininkams ir kūrėjams su kvietimu dalyvauti artėjančių metų „Eurovizijoje“.

Sugrįžta į „Euroviziją“

Savo laiške menininkams „Teleradio-Moldova“ pabrėžia, kad konkursas suteikia unikalią galimybę Europos auditorijai parodyti Moldovos menininkų talentą, muziką ir kūrybinę energiją.

„Kiekvienais metais ši scena suteikia galimybę Moldovos balsui būti išgirstam milijonams žiūrovų visoje Europoje“, – teigiama pranešime.

Moldova „Eurovizijoje“ debiutavo 2005 m. ir jau tada pasiekė 6 vietą su „Zdob și Zdub“ daina „Boonika Bate Doba“.

Šalis dažniausiai dalyvauja su energingais, folkloro ar šokių elementus turinčiais pasirodymais.

Didžiausia sėkmė – 2017 m., kai „SunStroke Project“ su daina „Hey, Mamma!“ užėmė 3 vietą.

Moldova kelis kartus nepateko į finalą, bet apskritai laikoma viena iš kūrybiškų ir linksmų konkurso dalyvių.

Praėjusiais metais „Eurovizijos“ konkurse šalis nedalyvavo.  

