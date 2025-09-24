Džiugi žinia – po pertraukos į „Euroviziją“ sugrįžta 1 šalis

Šias kalbas patvirtino Moldovos visuomeninis transliuotojas, išsiuntinėjęs laiškus menininkams ir kūrėjams su kvietimu dalyvauti artėjančių metų „Eurovizijoje“.
Sugrįžta į „Euroviziją“
Savo laiške menininkams „Teleradio-Moldova“ pabrėžia, kad konkursas suteikia unikalią galimybę Europos auditorijai parodyti Moldovos menininkų talentą, muziką ir kūrybinę energiją.
„Kiekvienais metais ši scena suteikia galimybę Moldovos balsui būti išgirstam milijonams žiūrovų visoje Europoje“, – teigiama pranešime.
Moldova „Eurovizijoje“ debiutavo 2005 m. ir jau tada pasiekė 6 vietą su „Zdob și Zdub“ daina „Boonika Bate Doba“.
Šalis dažniausiai dalyvauja su energingais, folkloro ar šokių elementus turinčiais pasirodymais.
Didžiausia sėkmė – 2017 m., kai „SunStroke Project“ su daina „Hey, Mamma!“ užėmė 3 vietą.
Moldova kelis kartus nepateko į finalą, bet apskritai laikoma viena iš kūrybiškų ir linksmų konkurso dalyvių.
Praėjusiais metais „Eurovizijos“ konkurse šalis nedalyvavo.
