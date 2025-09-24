Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš „Eurovizijoje“ sužibėjusios „Katarsis“ grupės – stulbinanti žinia

2025-09-24 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 15:25

Netikėta žinia iš šių metų „Eurovizijos“ dainų konkurso žvaigždžių – „Katarsis“ kviečia į didžiausią savo solinį koncertą, kuris vyks sausio 22 dieną.

Grupė „Katarsis“ (nuotr. Corinne Cumming, Sarah Louise Bennett / EBU)
45

Netikėta žinia iš šių metų „Eurovizijos" dainų konkurso žvaigždžių – „Katarsis" kviečia į didžiausią savo solinį koncertą, kuris vyks sausio 22 dieną.

2

Nepamirštamas muzikinis vakaras vyks Vilniuje, „Compensa“ koncertų salėje.

Grupė „Katarsis“ Eurovizijoje
(45 nuotr.)
(45 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Grupė „Katarsis“ Eurovizijoje

Gera žinia

Kaip skelbė bilietai.lt, po sėkmingo „Eurovizijos“ maratono, vasarinių koncertų ir lapkričio europinio turo, „Katarsis“ kviečia atvykti į tamsesnę, didesnę ir skambesnę salę, kur suskambės pirmasis debiutinis albumas „Žiedlapis tau“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Koncerto metu grupė kvies iš arčiau pamatyti naujo albumo pasaulį ir juos pačius – paaugusius, laisvesnius ir su nauju skambesiu.

Tiesa, norintys įsigyti bilietus į koncertą tai gali padaryti bilietai.lt.

Išankstinė bilietų prekyba su specialiu kodu nuo rugsėjo 24 dienos, 10:00, užsiregistravus čia.

Vieša bilietų prekyba nuo rugsėjo 26 dienos, 10:00.

2025-09-24 15:44
ir kviestu dykai neiciau i toki koncerta
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
