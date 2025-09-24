Iš „Eurovizijoje“ sužibėjusios „Katarsis“ grupės – stulbinanti žinia

Nepamirštamas muzikinis vakaras vyks Vilniuje, „Compensa“ koncertų salėje.
Grupė „Katarsis“ Eurovizijoje (nuotr. SCANPIX)
Gera žinia
Kaip skelbė bilietai.lt, po sėkmingo „Eurovizijos“ maratono, vasarinių koncertų ir lapkričio europinio turo, „Katarsis“ kviečia atvykti į tamsesnę, didesnę ir skambesnę salę, kur suskambės pirmasis debiutinis albumas „Žiedlapis tau“.
Koncerto metu grupė kvies iš arčiau pamatyti naujo albumo pasaulį ir juos pačius – paaugusius, laisvesnius ir su nauju skambesiu.
Tiesa, norintys įsigyti bilietus į koncertą tai gali padaryti bilietai.lt.
Išankstinė bilietų prekyba su specialiu kodu nuo rugsėjo 24 dienos, 10:00, užsiregistravus čia.
Vieša bilietų prekyba nuo rugsėjo 26 dienos, 10:00.
Šaltinis:
tv3.lt
