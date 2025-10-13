Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui perduoti keturių įkaitų kūnai

„Raudonasis Kryžius gavo du karstus su negyvais įkaitais ir yra pakeliui pas IDF ir ISA pajėgas Gazos Ruože, kur yra dar du anksčiau gauti negyvų įkaitų karstai“, – pranešė Izraelio kariuomenė.
Anksčiau pirmadienį „Hamas“ pagal paliaubų susitarimą, kurį padėjo sudaryti JAV prezidentas Donaldas Trumpas, išlaisvino visus 20 gyvų įkaitų, kuriuos laikė nuo 2023 m. spalio 7 d. Izraelis mainais į tai paleido 1 tūkst. 968 kalinius ir sulaikytus asmenis, daugiausia palestiniečius, nurodė kalėjimų tarnyba.
„Hamas“ vis dar laiko 24 negyvų įkaitų palaikus, kuriuos sutiko grąžinti Izraeliui pagal paliaubų susitarimą.
„Hamas“ turi laikytis susitarimo ir imtis reikiamų veiksmų, kad būtų grąžinti visi negyvi įkaitai“, – teigė kariuomenė.
„Hamas“ vadovaujami smogikai per beprecedentį išpuolį prieš Izraelį 2023 m., kuris davė pradžią Gazos karui, pagrobė 251 žmogų ir išvežė juos į Gazos Ruožą. Dauguma jų buvo perduoti per du ankstesnius ugnies nutraukimus per pastaruosius dvejus karo metus.
Tačiau „Hamas“ ir toliau laikė 47 įkaitus, kol įsigaliojo naujausios paliaubos. Gazos Ruože taip pat buvo laikomi Izraelio kario, žuvusio per ankstesnį konfliktą 2014 m., palaikai.
