Šarm el Šeiche prasideda derybos dėl Trumpo taikos plano Gazai

Egipte prasideda derybos dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plano Gazai, kuriose dalyvauja palestiniečių grupuotės „Hamas“, Izraelio, JAV, Egipto ir Kataro atstovai, siekdami aptarti galimą ugnies nutraukimą, įkaitų išlaisvinimą ir belaisvių mainus.
Šaltiniai naujienų agentūrai DPA pranešė, kad aukščiausio rango „Hamas“ atstovo užsienyje Khalilo al Hayya vadovaujama delegacija pirmadienį susitiko su Kataro ir Egipto tarpininkais.
Konflikte tarp Izraelio ir „Hamas“ Egiptas, Kataras ir JAV atlieka tarpininkų vaidmenį.
Pranešama, kad per artimiausias valandas taip pat planuojamos derybos, kuriose dalyvaus JAV ir Izraelio atstovai. Kaip ir ankstesniuose derybų raunduose, Izraelio ir „Hamas“ atstovai tiesiogiai tarpusavyje nesiderės.
DPA išsiaiškino, kad į Raudonosios jūros pakrantės miestą Šarm el Šeichą be Kh. Al Hayya taip pat atvyko JAV specialusis pasiuntinys Steve'as. Witkoffas.
Be strateginių reikalų ministro Rono Dermerio vadovaujamos Izraelio delegacijos laukiama ir Turkijos valdžios atstovų. Dauguma aukščiausio rango „Hamas“ atstovų ne iš Gazos gyvena Katare arba Turkijoje.
Saugumo šaltinių teigimu, „Hamas“ atstovai „labai palankiai“ vertina Egipto ir Kataro pastangas pasiekti susitarimą. Priduriama, kad grupuotės atstovai parodė „nuoširdų norą“ pagerinti padėtį Gazoje pagal D. Trumpo planą.
Manoma, kad iš pradžių didžiausias dėmesys bus skiriamas likusių 48 įkaitų išlaisvinimui mainais už ugnies nutraukimą ir šimtų palestiniečių belaisvių paleidimą. Derybos, kaip ir ankstesniuose raunduose, gali užtrukti keletą dienų.
ELTA primena, kad pagal D. Trumpo planą Izraelis, be kita ko, turėtų paleisti 250 palestiniečių belaisvių, nuteistų kalėti iki gyvos galvos, ir daugiau nei 1,7 tūkst. sulaikytųjų Gazos Ruože, kurie buvo suimti po 2023 m. spalio 7 d., kai „Hamas“ surengė išpuolį prieš Izraelį ir sukėlė iki šiol tebesitęsiantį karą.
