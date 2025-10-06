Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Šarm el Šeiche prasideda derybos dėl Trumpo taikos plano Gazai

2025-10-06 15:38 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 15:38
Kas galėtų valdyti Gazos Ruožą po karo? Tarp kandidatų – netikėta asmenybė (nuotr. SCANPIX)
0

Egipte prasideda derybos dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plano Gazai, kuriose dalyvauja palestiniečių grupuotės „Hamas“, Izraelio, JAV, Egipto ir Kataro atstovai, siekdami aptarti galimą ugnies nutraukimą, įkaitų išlaisvinimą ir belaisvių mainus.

Šaltiniai naujienų agentūrai DPA pranešė, kad aukščiausio rango „Hamas“ atstovo užsienyje Khalilo al Hayya vadovaujama delegacija pirmadienį susitiko su Kataro ir Egipto tarpininkais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Konflikte tarp Izraelio ir „Hamas“ Egiptas, Kataras ir JAV atlieka tarpininkų vaidmenį.

Pranešama, kad per artimiausias valandas taip pat planuojamos derybos, kuriose dalyvaus JAV ir Izraelio atstovai. Kaip ir ankstesniuose derybų raunduose, Izraelio ir „Hamas“ atstovai tiesiogiai tarpusavyje nesiderės.

REKLAMA
REKLAMA

DPA išsiaiškino, kad į Raudonosios jūros pakrantės miestą Šarm el Šeichą be Kh. Al Hayya taip pat atvyko JAV specialusis pasiuntinys Steve'as. Witkoffas.

REKLAMA

Be strateginių reikalų ministro Rono Dermerio vadovaujamos Izraelio delegacijos laukiama ir Turkijos valdžios atstovų. Dauguma aukščiausio rango „Hamas“ atstovų ne iš Gazos gyvena Katare arba Turkijoje.

Saugumo šaltinių teigimu, „Hamas“ atstovai „labai palankiai“ vertina Egipto ir Kataro pastangas pasiekti susitarimą. Priduriama, kad grupuotės atstovai parodė „nuoširdų norą“ pagerinti padėtį Gazoje pagal D. Trumpo planą.

REKLAMA
REKLAMA

Manoma, kad iš pradžių didžiausias dėmesys bus skiriamas likusių 48 įkaitų išlaisvinimui mainais už ugnies nutraukimą ir šimtų palestiniečių belaisvių paleidimą. Derybos, kaip ir ankstesniuose raunduose, gali užtrukti keletą dienų.

ELTA primena, kad pagal D. Trumpo planą Izraelis, be kita ko, turėtų paleisti 250 palestiniečių belaisvių, nuteistų kalėti iki gyvos galvos, ir daugiau nei 1,7 tūkst. sulaikytųjų Gazos Ruože, kurie buvo suimti po 2023 m. spalio 7 d., kai „Hamas“ surengė išpuolį prieš Izraelį ir sukėlė iki šiol tebesitęsiantį karą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų