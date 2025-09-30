Kinija pareiškė paramą visoms karo Gazos Ruože deeskalavimo pastangoms

„Kinija sveikina ir remia visas pastangas, kuriomis siekiama sumažinti įtampą tarp Palestinos ir Izraelio“, – spaudos konferencijoje sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas.
Pirmadienį D. Trumpas pristatė planą, kuriuo būtų užbaigiamas karas Gazos Ruože, o Izraelio premjeras jam išreiškė pritarimą.
Abu sąjungininkai pareikalavo, kad šį planą patvirtintų „Hamas“, kurios 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolis sukėlė didžiulį Izraelio puolimą, o B. Netanyahu įspėjo, kad „užbaigs darbą“, jei „Hamas“ plano neparems.
