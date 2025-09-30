Kalendorius
Kinija pareiškė paramą visoms karo Gazos Ruože deeskalavimo pastangoms

2025-09-30 12:56 / šaltinis: BNS
2025-09-30 12:56

Kinija antradienį pareiškė, kad „remia visas pastangas“ deeskaluoti padėtį Gazos Ruože po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas Izraeliui ir palestiniečių kovotojų grupuotei „Hamas“ pateikė naują karo užbaigimo planą.

Kinijos vėliava BNS Foto

0

„Kinija sveikina ir remia visas pastangas, kuriomis siekiama sumažinti įtampą tarp Palestinos ir Izraelio“, – spaudos konferencijoje sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį D. Trumpas pristatė planą, kuriuo būtų užbaigiamas karas Gazos Ruože, o Izraelio premjeras jam išreiškė pritarimą.

Abu sąjungininkai pareikalavo, kad šį planą patvirtintų „Hamas“, kurios 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolis sukėlė didžiulį Izraelio puolimą, o B. Netanyahu įspėjo, kad „užbaigs darbą“, jei „Hamas“ plano neparems.

