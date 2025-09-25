Izraelis: nuo rugpjūčio iš Gazos miesto į pietus pasitraukė apie 700 tūkst. palestiniečių

Izraelio kariuomenė naujienų agentūrai AFP nurodė, kad iš Gazos miesto „evakavosi 700 tūkst. palestiniečių“.
Ketvirtadienį Jungtinių Tautų (JT) humanitarinės pagalbos agentūra OCHA nurodė, kad nuo rugpjūčio vidurio užregistruota 388 400 perkeltųjų asmenų, daugiausia atvykusių iš Gazos miesto.
Praėjusio mėnesio pabaigoje JT apskaičiavo, kad Gazos mieste ir jo apylinkėse, kur, ekspertų teigimu, siaučia badas, gyvena apie milijoną palestiniečių.
Pastarosiomis savaitėmis Izraelio kariuomenė vykdo intensyvų oro ir sausumos puolimą Gazos mieste, kuriuo siekiama išstumti palestiniečių grupuotės „Hamas“ kovotojus iš didžiausio gyventojų centro palestiniečių teritorijoje.
„Per pastarąją savaitę Gazos mieste, intensyviai smūgiuojant perkeltųjų asmenų palapinėms, gyvenamiesiems pastatams ir viešajai infrastruktūrai, daugelis smūgių pasibaigė dideliu aukų skaičiumi“, – nurodė OCHA.
Gazos civilinės gynybos agentūra nurodė, kad ketvirtadienį per Izraelio smūgius visoje palestiniečių anklavo teritorijoje žuvo 22 žmonės, iš jų penki – Gazos mieste.
Agentūra pridūrė, kad centrinėje Gazos Ruožo dalyje per Izraelio smūgį namui, kur prieglobstį rado perkeltieji asmenys, žuvo 11 asmenų.
Dėl žiniasklaidos apribojimų teritorijoje ir sunkumų patekti į daugelį vietovių AFP negali nepriklausomai patikrinti civilinės gynybos ar Izraelio kariuomenės pateiktos informacijos.
AFP vaizdo įraše iš perkeltųjų palestiniečių stovyklos „al Zawaida“ matyti žmonės, ieškantys išgyvenusiųjų.
„Visa vieta buvo sunaikinta ir nieko neliko tinkamo žmonių naudojimui“, – pareiškė vietos gyventojas Youssefas Younisas (Jusefas Junisas).
Kitas „al Zawaida“ gyventojas Ahmedas Abu Dahroujas nurodė: „Mūsų žinia yra ta, kad karas turi būti nedelsiant nutrauktas, nes mes patiriame naikinimą.“
Per beveik dvejus metus Izraelio karinių operacijų metu žuvo mažiausiai 65 tūkst. palestiniečių, daugiausia civilių gyventojų, remiantis „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos JT laiko patikimais.
Per „Hamas“ išpuolį, sukėlusį karą, žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo AFP skaičiavimai, pagrįsti Izraelio duomenimis.
