Ispanija po žinios apie perimtą į Gazos Ruožą keliavusią flotilę iškvietė Izraelio pasiuntinį šalyje

„Šiandien iškviečiau reikalų patikėtinį čia, Madride“, – visuomeniniam transliuotojui TVE sakė Jose Manuelis Albaresas.
Anot jo, su flotile keliauja 65 ispanai.
„Global Sumud Flotilla“, kurioje yra apie 45 laivai su politikais ir aktyvistais, įskaitant klimato kampanijos dalyvę švedę Gretą Thunberg, rugsėjį išplaukė iš Ispanijos siekdama nutraukti Izraelio vykdomą palestiniečių teritorijos, kurioje, Jungtinių Tautų (JT) teigimu, prasidėjo badas, blokadą.
Izraelio karinis jūrų laivynas trečiadienį perėmė flotilę, perspėjęs, kad ji neįplauktų į vandenis, kuriems, pasak Izraelio, taikoma blokada. G. Thunberg laivas buvo vienas iš tų, kuriems neleista plaukti toliau.
Izraelio užsienio reikalų ministerija anksčiau ketvirtadienį pareiškė, jog deportuos „Global Sumud Flotilla“ aktyvistus atgal į Europą.
Ispanijai pernai pripažinus Palestinos valstybę, Izraelis atšaukė savo ambasadorių Madride.
