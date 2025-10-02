Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Ispanija po žinios apie perimtą į Gazos Ruožą keliavusią flotilę iškvietė Izraelio pasiuntinį šalyje

2025-10-02 11:44 / šaltinis: BNS
2025-10-02 11:44

Ispanija ketvirtadienį iškvietė vyriausiąjį Izraelio diplomatą Madride, izraeliečių pajėgoms perėmus į Gazos Ruožą plaukiančią flotilę su aktyvistais ir humanitarine pagalba karo nuniokotai palestiniečių teritorijai, pranešė užsienio reikalų ministras.

Kas galėtų valdyti Gazos Ruožą po karo? Tarp kandidatų – netikėta asmenybė (nuotr. SCANPIX)

Ispanija ketvirtadienį iškvietė vyriausiąjį Izraelio diplomatą Madride, izraeliečių pajėgoms perėmus į Gazos Ruožą plaukiančią flotilę su aktyvistais ir humanitarine pagalba karo nuniokotai palestiniečių teritorijai, pranešė užsienio reikalų ministras.

REKLAMA
0

„Šiandien iškviečiau reikalų patikėtinį čia, Madride“, – visuomeniniam transliuotojui TVE sakė Jose Manuelis Albaresas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, su flotile keliauja 65 ispanai.

„Global Sumud Flotilla“, kurioje yra apie 45 laivai su politikais ir aktyvistais, įskaitant klimato kampanijos dalyvę švedę Gretą Thunberg, rugsėjį išplaukė iš Ispanijos siekdama nutraukti Izraelio vykdomą palestiniečių teritorijos, kurioje, Jungtinių Tautų (JT) teigimu, prasidėjo badas, blokadą.

REKLAMA
REKLAMA

Izraelio karinis jūrų laivynas trečiadienį perėmė flotilę, perspėjęs, kad ji neįplauktų į vandenis, kuriems, pasak Izraelio, taikoma blokada. G. Thunberg laivas buvo vienas iš tų, kuriems neleista plaukti toliau.

Izraelio užsienio reikalų ministerija anksčiau ketvirtadienį pareiškė, jog deportuos „Global Sumud Flotilla“ aktyvistus atgal į Europą.

Ispanijai pernai pripažinus Palestinos valstybę, Izraelis atšaukė savo ambasadorių Madride.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų