„Panathinaikos“ nugalėjo Belgrado klubą

Susitikimas prasidėjo lygiai, nors „Partizan“ pirmajame ketvirtyje bandė atitrūkti – 18:12. Kostas Mitoglou ir Kennethas Fariedas deficitą tirpdė (17:18), bet po pirmo kėlinio svečiai liko priekyje – 31:27.
Manimal MANIA in Athens 🤯#MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr pic.twitter.com/3oQVDPyD90— EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2025
Kostas Sloukas rezultatą lygino, o Kendrickas Nunnas įjungė aukštesnę pavarą – 42:39. Taip PAO po antro kėlinio pirmavo 48:44 ir trečiąjį pradėjo dar geriau. 16:0 – tokią atkarpą inicijavo Atėnų komanda, pirmavusi jau 64:50.
Kėlinys „Partizan“ klostėsi visiškai siaubingai, praleista atkarpa 0:25 ir po trijų kėlinių šeimininkai pirmavo 73:50.
Paskutiniame ketvirtyje „Panathinaikos“ galutinai triuškino „Partizan“.
M.Grigonis per 4 minutes atliko perdavimą, prametė du tritaškius ir rinko -1 naudingumo balą.
K.Nunnas pelnė 26 taškus, atkovojo 7 kamuolius, atliko 4 perdavimus, provokavo 9 pražangas ir rinko 39 naudingumo balus.
„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 26 (7 atk. kam., 39 n.b.), Nikos Rogkavopoulos 13, Kennethas Fariedas 12 (7 atk. kam.), Kostas Mitolou 9, Jerianas Grantas ir Juancho Hernangomezas (15 atk. kam., 22 n.b.) – po 8, Kostas Sloukas 7 (10 rez. perd., 20 n.b.).
„Partizan“: Sterlingas Brownas 16 (3/6 trit.), Bruno Fernando ir Shake‘as Miltonas – po 9, Duane‘as Washingtonas 8, Jabari Parkeris 7.
.@KennethFaried35 on the defensive end now too!— EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2025
Manimal doing it ALL tonight 🛑#MotorolaMagicMoment pic.twitter.com/3Zm9JJwg9q
