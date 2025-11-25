 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Panathinaikos“ nugalėjo Belgrado klubą

2025-11-25 23:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-25 23:00

Tvirtą pergalę Eurolygoje iškovojo Atėnų „Panathinaikos“ (9/4) su Mariumi Grigoniu, kuri namuose 91:69 (27:31, 21:13, 25:6, 18:19) susitvarkė su Belgrado „Partizan“ (4/9) klubu.

0

Susitikimas prasidėjo lygiai, nors „Partizan“ pirmajame ketvirtyje bandė atitrūkti – 18:12. Kostas Mitoglou ir Kennethas Fariedas deficitą tirpdė (17:18), bet po pirmo kėlinio svečiai liko priekyje – 31:27.

Kostas Sloukas rezultatą lygino, o Kendrickas Nunnas įjungė aukštesnę pavarą – 42:39. Taip PAO po antro kėlinio pirmavo 48:44 ir trečiąjį pradėjo dar geriau. 16:0 – tokią atkarpą inicijavo Atėnų komanda, pirmavusi jau 64:50.

Kėlinys „Partizan“ klostėsi visiškai siaubingai, praleista atkarpa 0:25 ir po trijų kėlinių šeimininkai pirmavo 73:50.

Paskutiniame ketvirtyje „Panathinaikos“ galutinai triuškino „Partizan“.

M.Grigonis per 4 minutes atliko perdavimą, prametė du tritaškius ir rinko -1 naudingumo balą.

K.Nunnas pelnė 26 taškus, atkovojo 7 kamuolius, atliko 4 perdavimus, provokavo 9 pražangas ir rinko 39 naudingumo balus.

„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 26 (7 atk. kam., 39 n.b.), Nikos Rogkavopoulos 13, Kennethas Fariedas 12 (7 atk. kam.), Kostas Mitolou 9, Jerianas Grantas ir Juancho Hernangomezas (15 atk. kam., 22 n.b.) – po 8, Kostas Sloukas 7 (10 rez. perd., 20 n.b.).

„Partizan“: Sterlingas Brownas 16 (3/6 trit.), Bruno Fernando ir Shake‘as Miltonas – po 9, Duane‘as Washingtonas 8, Jabari Parkeris 7.

