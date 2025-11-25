Francisco apie MVP skanduotes: „Niekada nemaniau, kad taip nutiks, bet visada svajojau“

Tomo Masiulio auklėtiniai namie 82:67 nugalėjo Vitorijos „Baskonia“ (4/9) ir vienu pagrindinių to „kaltininkų“ tapo Sylvainas Francisco.
„Žalgirio“ lyderis per 30 minutę surinko 23 taškus (5/9 dvitaškių, 3/5 tritaškių, 4/7 baudų metimų), 3 atkovotus, 3 perimtus ir 4 prarastus kamuolius, 11 rezultatyvių perdavimų, bloką, 8 išprovokuotas pražangas, 2 paties nuobaudas bei 32 naudingumo balus.
S.Francisco pakartojo asmeninį rezultatyvių perdavimų rekordą, o bent 32 naudingumo balus surinko antrą kartą paeiliui ir jau trečią sykį šiame sezone.
Itin palankios prancūzui tapo itališkų akcentų turinčios komandos – ryškiausiai jis žibėjo prieš Bolonijos „Virtus“, Sergio Scariolo treniruojamą Madrido „Real“ bei Paolo Galbiati vedamą „Baskonia“.
Po rungtynių S.Francisco rūbinėje į klausimus atsakinėjo kruvinu dešiniosios rankos smiliumi, kuris perdrėkstas buvo jau antrąją mačo minutę. Gynėjas džiaugėsi tiek pergale, tiek gera savo forma, bet išliko alkanas pergalių.
„Nuostabu. Jei būtume tokį toną davę išvykos rungtynėse, būtume pasiėmę kelias pergales. Gerai puolančią komandą sulaikėme iki 70 taškų. Trečiajame ir ketvirtajame kėlinyje išsiaiškinome, ką turime daryti, o sėkmingi epizodai gynyboje virto geru puolimu“, – teigė prancūzas.
– Kokius pokyčius įvedėte per ilgąją pertrauką?
– Kai komanda yra atletiškesnė už mus, dažnai pradžioje atsiliekame, o vėlesni bandymai sugrįžti būna pavėluoti. Tada jau gauname švilpukus ir pražangas. Šiandien puolime bandėme dalykus, kurie neveikė, turėjome tai išsiaiškinti, o po ilgosios pertraukos susikaupėme gynyboje ir tai buvo pats geriausias dalykas.
– Puolime jūs asmeniškai nustatėte „Žalgirio“ ritmą, ketvirtajame kėlinyje prisidėjo prie 15 iš pirmųjų 17 taškų. Kaip jautėtės rungtynėse?
– Jaučiausi labai gerai. Ketvirtuose kėliniuose svarbiausia susirasti taikinius ir išsiaiškinti, ką reikia daryti. Man reikėjo įtraukti komandos draugus, o jie pataikė. Tribūnos buvo nuostabios, tada pagerinome ir gynybą, o jie nieko nebegalėjo padaryti.
– Vėl pakartojote savo rekordą, išdalindamas 11 rezultatyvių perdavimų. Kaip ši sudėtis leido labiau atsiskleisti kūryboje?
– Rimtai? Galėjau išdalinti ir daugiau, ačiū, vyrukai. Jaučiuosi, kad varžovų komanda dažnai būna taip susitelkusi į mane, kad pamiršta kitus vyrukus. Žinau vietas, kuriose galiu rasti komandos draugus ir visada būnu agresyvus. Dar turime dirbti ties daugeliu dalykų, nes rungtynės atrodo taip pat, bet jose nutinka daug skirtingų dalykų. Man svarbiausia atrakinti savo žaidimą ir atlikti darbus, kai tam ateina laikas.
– Ketvirtajame kėlinyje jus išlydėjo MVP skanduotėmis. Galite apibūdinti jausmą tai girdint?
– Geras jausmas, kyla šiurpuliukai. Niekada nemaniau, kad taip nutiks, nors visada apie tai svajojau. Tai išgirsti ir suprasti... Tai visada kels šiurpuliukus. Esu dėkingas visiems ir džiaugiuosi pergalėmis, bet turime tobulėti ir laimėti toliau. Tai yra nuostabus jausmas.
– Ką esate suplanavęs per Pasaulio taurės atrankos „langą“?
– Noriu išsivalyti mintis, pasirūpinti savo kūnu, o toliau – pažiūrėsime. Keliausiu kažkur, kur galėsiu išsivalyti mintis. Net jei tai reikš rungtynių peržiūrėjimą vienam.
– Ar jums prideda nuovargio žaidimas be Nigelo Williamso-Gosso?
– Praėjusį sezoną buvo dar prasčiau. Dienos pabaigoje, nekvaršinu tuo galvos, bet, žinoma, mums jo trūksta. Daugelyje situacijų jo reikėtų, kartais aikštėje reikia dviejų gynėjų. Nigelas yra svarbi dalis, o dar neturime ir Dovio. Tvarkomės su tuo.
– Koks bus „Žalgirio“ potencialas, kai visi bus sveiki?
– Galime būti gąsdinantys, bet mums tiesiog reikia tobulėti toliau. Reikia rinkti pergales, ypač dabar, kai laukia daug namų rungtynių. Namie galime laimėti daug, smagu, bet svarbiausios yra išvykos. Tie trys pralaimėjimai mums daug kainavo. Buvome susitelkę ir norėjome laimėti, bet pasveikę galime būti tikrai gąsdinantys.
– Ar sulaukėte Eurolygos reakcijos po mačo Madride?
– Dar nežinau. Žiūrėsime, kaip viskas bus.
– Esate geriausioje formoje per savo karjerą?
– Esu formoje ir šalia turiu vaikinus, kurie gali paversti mane geresniu. Taip, esu puikioje formoje, nors dar yra dalykų, kurie mane erzina, tad net nedemonstruoju šimto procentų. Pasiteisinimų nėra, dirbame toliau.
