Išsiliejo: Francisco aršiai kritikavo teisėjus po skaudaus pralaimėjimo

Po rungtynių didelį ažiotažą sukėlė teisėjų sprendimai, o itin atviras šiuo klausimu buvo „Žalgirio“ lyderis Sylvainas Francisco.
Žalgirietis sužaidė karjeros rungtynes – 26 minutės, 33 taškai (3/6 dvitaškių, 7/9 tritaškių, 6/6 baudų metimų), 3 atkovoti, 2 perimti ir 5 prarasti kamuoliai, 11 rezultatyvių perdavimų, 5 pražangos ir 37 naudingumo balai, bet apie tai nė karto neužsiminė.
Gynėjas keistais švilpukais pasiskundė dar per ilgąją pertrauką, o po nesėkmės rūbinėje iškėlė ne vieną klausimą.
„Neturiu, ką pasakyti. Kovėmės iki galo, bet taip nutinka. Visos pražangos buvo prieš Madrido komandą. Nežinau, ką pasakyti. Kovėmės iki galo ir iš teisėjų negavome nieko. Tai yra neįtikėtina. Taip laimėti negalime. Nekenčiu pralaimėjimų, tačiau juos priimu ir keliauju toliau. Toks pralaimėjimas... Blogai. Jaučiu, kad turėjome laimėti šias rungtynes. Esu labai piktas dėl to, kas nutiko, ypač paskutinėmis sekundėmis“, – teigė prancūzas.
– Galite apžvelgti kelias paskutines sekundes?
– Mačiau, kad Maodo turėjo kamuolį ir Facu gynėsi prieš jį. Nežinau, kas nutiko, jie sušvilpė pražangą puolime už mažą kontaktą. Nesuprantu to, Pirmoje mačo pusėje Felizas spyrė man į blauzdą, kritau ir švilpuko nebuvo. Ąžuolas buvo pražanga stabdomas greitoje atakoje ir negavo švilpuko. Nežinau, ką reiktų kaltinti. Žinau, kada galime žaisti fiziškai, bet taip pralaimėti negalime. Tai tampa nekontroliuojama. Eurolyga turi į tai žiūrėti rimčiau ir viską išsiaiškinti. Negalime taip pralaimėti.
– Apie teisėjus kalbėjote ir per ilgąją pertrauką. Po jos pajautėte skirtumą?
– 20 baudų metimų ketvirtajame kėlinyje yra neįtikėtina. Kalbėjau su teisėjais, man tiesiog pasakė, kad aš pats užkabinau Felizo batus, bet juk esu su kamuoliu ir bandau susikurti erdvės. Nesupratau, kas vyko. Eurolyga nenori, kad kalbėtume apie teisėjus, bet jie turi į tai pažvelgti rimtai. Negalima to priimti. Kai suklystame, esame baudžiame, bet tai daryti reikia ir teisėjams, nes situacija tampa nevaldoma.
– Theo Maledonas ir Facundo Campazzo metė daug baudų metimų, bet rengė ir sėkmingus prasiveržimus. Kas neveikė gynyboje prieš juos?
– Pasakysiu tik tiek, kad tai yra talentinga komanda su daugybe ginklų. Sunkioji dalis, kad negali prilipti prie savo žaidėjo, nes jie turi Tavaresą. Tada tampa labai lengva užbaigti atakas po krepšiu ar nusimesti kamuolį. Trejas pastarąsias rungtynes praleidžiame per daug taškų po krepšiu. Turime su tuo tvarkytis geriau, antrojoje mačo dalyje jau buvome geresni. To nepakanka, nes kai pradėjome kautis, sulaukėme pražangų iš niekur. Negalime žaisti. Kai nieko nedarome, jie renka lengvus taškus. Sunku rasti balansą, dienos pabaigoje, mes esame žmonės.
– Trečia nesėkmė paeiliui. Kaip šiąnakt reikės užmigti ir po to atsitiesti?
– Aš nemiegosiu, pažįstu save. Užmigti bus sunku, bet reikia tiesiog judėti pirmyn ir pasimokyt iš šių rungtynių. Pralaimėjome tris kartus paeiliui ir tai yra labai svarbu, bet turime judėti tolyn, peržiūrėti įrašus ir kitame mače būti geresni. Esu komandos dalis ir negaliu nuleisti rankų. Susierzinimas ateina, gavo dvi technines pražangas, kurios mums daug kainavo. Tai yra žaidimo dalis, turime judėti toliau ir galvoti apie kitus mačus.
