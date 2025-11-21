Teisėjų švilpukus komentavęs Masiulis sureagavo į pastabą dėl keitimų

Po nesėkmių Pirėjuje bei Dubajuje, Tomo Masiulio auklėtiniams nepavyko užimti ir Madrido „Real“ tvirtovės – 99:100.
Rungtynėse žibėjo asmeninius rekordus gerinęs Sylvainas Francisco ir labai sėkmingų atkarpų sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Jie po mačo sulaukė stratego pagyrų, bet labiau jis akcentavo problemas gynyboje.
T.Masiulis išskyrė pavėluotas pražangas, konstatavo, kad techninę nuobaudą Maodo Lo gavo pelnytai bei dar negalėjo įvertinti antrame kėlinyje dėl traumos rungtynes baigusio Arno Butkevičiaus situacijos.
„Skaudus pralaimėjimas, nes puolime tikrai neblogai žaidėme, bet nebuvome verti, nes gynyboje padarėme daug klaidų. Apie tą patį šneku – pražangas. Turbūt padarėme rekordą, kiek kartų mums įmetė taškus su pražangomis. Akcentavome, kad geriau daryti grubią pražangą, bet kažkaip nesugebu prieiti iki žaidėjų. Tai liūdina“, – teigė strategas.
– Ar stebina, kad varžovai šimtą taškų pelnė pataikę vos du tritaškius iš devynių?
– Nenustebino, žinojome, kad jie turi žaidėjų, kurie daug veržiasi. Norėjome išlikti iš priekio, bet nesugebėjome. Gal nesugebėjau paaiškinti, ko mes norime. Norėjome neprasiženginėti prieš Maledoną, bet jis metė vienuolika baudų metimų. Tokios smulkios detalės ir viskas susideda.
– Didžiausias ažiotažas po rungtynių bus dėl teisėjų darbo, Sylvainas Francisco apie tai kalbėjo ir per ilgąją pertrauką. Jums nebuvo keista, kad pabaigoje Maodo Lo gavo techninę pražangą be įspėjimo?
– Dabar yra naujos taisyklės – nėra įspėjimų. Šiais metais yra iš karto techninė. Šiek tiek keistoka, nes prieš savaitę šioje arenoje buvo tokia pati situacija, kai Sloukas dukart daužė rankas ir nedavė pražangas. Gal pažiūrėjo ir dabar nusprendė, kad reikia pražangos. Iš tikrųjų mes negalime tuo teisintis iki galo. Aišku, negalime daryti techninių pražangų, dvi techninės pražangos gale, tokių problemų šį sezoną dar neturėjome. Tai yra didelė bėda, nes nesvarbu, koks būtų švilpukas, mes turime žaisti. Mūsų darbas yra žaisti, o ne reaguoti. Tik dėl to galiu pasakyti.
– Už ką buvo antroji techninė pražanga suoleliui?
– Maodo irgi spyrė į stendą, kiek aš žinau. Priklauso duoti techninę tokiu momentu.
– Rungtynių pradžioje sunkokai įsivažiavote puolime, pabaigoje taip pat kiek strigote iki S.Francisco tritaškių. Kas nesuveikė šiais momentais?
– Neatsakėme į tą jų fizišką gynybą. Šiek tiek trūksta žaidėjų, kurie gali žaisti su kamuoliu, Cisco – vienas. Po to bandėme žaisti su dviem gynėjais, kurie gali varytis kamuolį, gal buvo šiek tiek geriau. Jie vis tiek žino tas mūsų vietas, atakuoja Cisco. Gal šiek tiek to ir buvo.
– Ąžuolas Tubelis vėl buvo solidus. Ar dar stebina toks ramus jauno žmogaus užtikrintumas?
– Jau ne. Šiandien irgi parodė, kad gali daryti daug dalykų. Jis yra vienas geriausių mūsų didelių žmonių gynyboje, supranta, ko mes norime, turi tvirtą kūną ir greitas kojas. Puolime gali tiek pataikyti tritaškius, tiek žaisti nugara į krepšį. Jau nestebina, džiaugiamės, kad jis taip žaidžia.
– Trečiajame kėlinyje pavyko atrasti geresnę komandinę gynybą, kas jame sekėsi?
– Mes jau rūbinėje šnekame, kad neturime tų pagrindinių savo gynėjų Dovydo ir Nigelo, dabar ir Arnas iškrito. Iš kitų labai smarkiai reikalauti... Nėra tie gynybos žaidėjai. Susiduriame su tais iššūkiais, bet tikrai turime sugebėti neleisti padaryti „du plius vienas“, galime padaryti paprastą pražangą ir varžovams leisti išsimesti iš šono. Tai turime sugebėti, manau, kad kažkada tai padarysime, tik laiko klausimas.
– Jau aišku, kas nutiko Arnui Butkevičiui?
– Ne, kol kas ne. Negalėjo žaisti.
– Mike’as Jamesas pastebėjo kiekvienos atakos keitimus mačo pabaigoje ir klausė, kokia prasmė apsiginti, jei lemiamoje atakoje nebus S.Francisco. Kokia jūsų buvo loginė seka?
– Buvo ta mintis. Aišku, jis turėjo keturias pražangas, tad sėdo ne dėl to, kad yra mažas ir jam sunkiau gintis. Tikrai, kai dariau keitimą, buvo ta mintis. Vis tiek dar buvo likusios gal dvi minutės. Neatsakinėsiu į tuos žaidėjų „tweetus“, kaip tuo metu galvojau. Buvo ta idėja, ką žaisime puolime, jei apsiginsime. Buvome tai suplanavę. Jei užpuola – jis gali eiti į aikštelę.
– Teigėte, kad neprieinate iki žaidėjų. Ką reiks akcentuoti iki kitos savaitės mūšio?
– Svarbiausia dabar yra nepalūžti ir išlikti kartu. Tiek Dubajuje, tiek čia mūsų gynyba neblizgėjo, per lengvai viską duodame, dirbame puolime ir atiduodame. Dabar laukia ir rungtynės prieš „Lietkabelį“. Svarbu išlikti kartu, išlikti sveikiems, apsigydyti traumas ir eiti kautis toliau. Kito kelio nelieka.
