Pažymiai „Žalgirio“ žaidėjams: tobulas Francisco ir „kuolas“ nesusivaldžiusiam gynėjui

Visas mačas klostėsi itin permainingai ir „Žalgiris“ turėjo galimybę išplėšti pergalę per paskutinę minutę, tačiau keletas klaidų bei daug diskusijų sukėlę arbitrų sprendimai tuos šansus daužė į šipulius.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą ir įvertino jį pažymiais. Be įvertinimo liko tik dėl traumos rungtynių nebaigęs Arnas Butkevičius ir itin trumpą atkarpą žaidęs Mantas Rubštavičius.
#3 Sylvainas Francisco (26 min., 33 tšk., 3 atk. kam., 11 rez. per., 2 per. kam., 5 kld., 37 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Naudingiausio prancūzo pasirodymo karjeroje Eurolygoje pergalei nepakako. S.Francisco mače įsibėgėjo sunkiai, tačiau vėliau jau buvo tiesiog nesustabdomas. Pirmoje pusėje Madrido komanda siuntė Kauno komandos gynėją į silpną ranką, o aktyvi F.Campazzo gynyba buvo išmušusi žalgirietį iš savojo ritmo. Vis tik po pertraukos S.Francisco draskė varžovų gynybą prasiveržimais, dalijo perdavimus greitajame puolime, o mačo pabaigoje ėmė į oponentų krepšį vieną po kito leisti tikslius tolimus metimus. Gynyboje lengva nebuvo ir S.Francisco mačo pabaigoje netgi ėmė riboti ir susirinktos pražangos. Šiuo metu apskritai „Žalgiriui“ itin trūksta žaidėjų, kurie galėtų apsiginti perimetre.
#7 Mosesas Wrightas (21 min., 11 tšk., 2 atk. kam., 2 kld., 1 blk., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Toli gražu ne pačios sėkmingiausios rungtynės M.Wrightui. Visų pirma, amerikietis vėl darė nemažai klaidų gynyboje, kur jis arba nespėdavo į pagalbas, arba į jas eidavo itin giliai. Walteris Tavaresas rinkosi kamuolius Kauno komandos baudos aikštėje ir M.Wrightui dar vienas nepatogus oponentas. Pats žalgirietis pataikė kelis sudėtingus vidutinius metimus, tačiau jo paties agresyvaus žaidimo arčiau krepšio matėme itin minimaliai. Susidaro įspūdis, kad Kauno komandos centras kartais per daug vengia kontakto.
#8 Ignas Brazdeikis (18 min., 10 tšk., 1 atk. kam., 2 kld., 4 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Po poros itin blankių pasirodymų I.Brazdeikis tikrai žengė žingsnį į priekį. Ne viskas pavyko Madride, o keliose situacijose jį netgi šiek tiek lydėjo sėkmė, bet taškus žalgirietis rinkosi. I.Brazdeikis sėkmingai atakavo jau Eurolygos gynybos lygio tikrai neatitinkantį Sergio Llullą, o vėliau ir kitus varžovų komandos žaidėjus. Prie savojo krepšio I.Brazdeikį taip pat medžiojo oponentai ir nors Alberto Abalde nėra į puolimą orientuotas žaidėjas, bet ir jam pavyko būti sėkmingu būtent žaidžiant per I.Brazdeikį.
#10 Ąžuolas Tubelis (30 min., 19 tšk., 5 atk. kam., 1 rez. per., 1 kld., 23 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Dar vienas itin puikus Ą.Tubelio pasirodymas. Puolime žalgirietis ėmė rinkti taškus greitose atakose, o vėliau turėjo atkarpą, kai vieną po kito arčiau krepšio įveikė tris „Real“ ekipos žaidėjus. Šįkart Ą.Tubelis itin efektyvus buvo būtent atkarpomis, kai žaidė „ketvirtu numeriu“ ir taip sugebėjo išnaudoti savo pranašumus. Aukštaūgis pataikė visus 6 mestus dvitaškius ir tikrai ne visi jie buvo patys lengviausi. Gynyboje T.Lylesas problemų kėlė, tačiau reikia pripažinti, kad nemažą dalį taškų aukštaūgis rinkosi didelio talento dėka. Perimetre Ą.Tubeliui apsiginti taip pat momentais nepavyko, tačiau po tokio pasirodymo puolant, norisi vertinti Ąžuolą aukščiausiu balu.
#12 Maodo Lo (21 min., 1 tšk., 3 atk. kam., 5 rez. per., 2 per. kam., 2 kld., 3 naud. bal.). Įvertinimas – 1.
Bene daugiausiai aptarinėjama pavardė po šio mačo vis tik yra M.Lo. Galima sutikti, kad judesys ranka buvo nereikalingas, o F.Campazzo situaciją arbitrams pardavė tiesiog idealiai. Vėliau žalgirietis gauna dvi technines, kas irgi atrodo, kaip labai jau stipri arbitrų reakcija tokioje dramatiškoje situacijoje. Epizodas maksimaliai skaudus ir itin daug kainavęs Kauno komandai. Dar vienas skaudus momentas buvo trečiojo kėlinio gale, kai M.Lo prasižengė dar savo aikštės pusėje ir tiesiog dovanojo tris baudas Th.Maledonui. Net ir be šių momentų vokietis nežaidė gerų rungtynių. Jam pavyko atlikti kelis sėkmingus perdavimus, perimti pora kamuolių, tačiau jis vėl liko be tikslaus metimo „iš žaidimo“. Duobė žalgiriečio žaidime, kuri reikia tikėtis, ilgai nesitęs.
#14 Dustinas Sleva (15 min., 13 tšk., 1 atk. kam., 1 rez. per., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Puolime su savosiomis užduotimis amerikietis vėl tvarkėsi gerai. Jo netikros užtvaros ir toliau veikia ir po jų žalgirietis gauna progas metimams. Pataikyti šįkart pavyko 3 tolimus metimus iš 5 bandymų, tačiau vienas svarbiausių tritaškių ketvirtajame kėlinyje skriejo pro šalį. Problema ir toliau išlieka greitais susirenkamos pražangos. D.Sleva dar pratinasi prie Eurolygos ir vėl turime rungtynes, kuriose aukštaūgis 5 pražangas susirenka per 15 minučių ir taip galiausiai net išima save iš susitikimo.
#15 Laurynas Birutis (14 min., 4 tšk., 3 atk. kam., 2 rez. per., 1 per. kam., 1 kld., 4 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Bandyti atakuoti W.Tavaresą „1 prieš 1“ baudos aikštelėje buvo drąsu ir turbūt nereikia priminti, kuo tai baigėsi. Buvo dar ir situacija, kai žalgirietis vėl neužtikrintai gaudė kamuolį, bet visumoje L.Biručio minutės nebuvo prastos. Susitikimą aukštaūgis pradėjo rinkdamas „2 prieš 2“ situacijose, o „flat“ gynyba nebuvo taip jau sėkmingai atakuojama oponentų. Tai, kad L.Biručio atkarpa nebuvo prasta rodo ir tai, kad jam būnant aikštėje žalgiriečiai pelnė 11 taškų daugiau nei varžovai. Pagal šį rodiklį centras buvo geriausias komandoje.
#91 Deividas Sirvydis (20 min., 0 tšk., -2 naud. bal.). Įvertinimas – 2.
Nors D.Sirvydis aikštėje praleido 20 minučių, tačiau itin pastebimas jis nebuvo. Pora tritaškių žalgirietis susikūrė, tačiau jie skriejo pro šalį, o žaisti su kamuoliu vėl sekėsi sunkiais. Gynyboje D.Sirvydis vėl keliskart buvo atakuojamas „1 prieš 1“, o kažkuo kitu jis išsiskirti neįstengė. Šiek tiek netgi keista matyti tokią tuščią statistikos eilutę prie 20 minučių aikštėje praleidusio žaidėjo.
92 Edgaras Ulanovas (29 min., 8 tšk., 2 atk. kam., 1 rez. per., 1 per. kam., 12 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Nemažą dalį rungtynių kapitonas buvo tuščias puolime, o gynyboje turi momentų, kai pamesdavo savo žaidėjus be kamuolių. Vis varžovų puolėjai buvo pristabdyti ir tikrai ne jie tapo Kauno komandos problema Madride. Galiausiai ketvirtajame kėlinyje E.Ulanovas iššovė. Iki tol prametęs tris tritaškius žalgirietis pataikė labai svarbiu metimu, o vėliau dar pridėjo ir epizodą, kai sėkmingai sužaidė veidu į krepšį ir rinko „2 plius 1“ taškus. Galbūt kapitonas ir nebuvo pats efektyviausias žaidėjas aikštėje, bet naudingiau už jį šį vakarą žaidė tik Ą.Tubelis ir S.Francisco.
