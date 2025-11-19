 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Žalgiris

Giedraitis dėl traumos praleis dar keletą savaičių

2025-11-19 10:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 10:59

Kauno „Žalgirio" gynėjas Dovydas Giedraitis komandai aikštelėje padėti negalės dar kelias savaites.

D.Giedraitis negalės žaisti kelias savaites (Foto: Rokas Lukoševičius)

Kauno „Žalgirio“ gynėjas Dovydas Giedraitis komandai aikštelėje padėti negalės dar kelias savaites.

0

Po vasarą atliktos riešo operacijos ir iki lapkričio trukusios reabilitacijos į rikiuotę bandęs sugrįžti žalgirietis pirmadienio treniruotės metu pajuto šlaunies skausmus.

Po atliktų medicininių tyrimų paaiškėjo, kad žalgirietis negalės rungtyniauti keletą savaičių.

Į aikštę D.Giedraitis buvo sugrįžęs lapkričio 9 d. rungtynėse su Kėdainių „Nevėžiu“. Tada per 21 minutę jis pelnė 13 taškų.

Praėjusią savaitę gynėjas su „Žalgiriu“ keliavo į Eurolygos dvigubos savaitės susitikimus, bet treniruotėse jautė diskomfortą ir komandai padėti negalėjo.

