  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Sugrįžimas į pergalių kelią: lemiamu metu atkutęs „Žalgiris“ susitvarkė su „Baskonia“

2025-11-25 21:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-25 21:45

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai nutraukė pralaimėjimų seriją Eurolygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose po itin įtemptos kovos 82:67 palaužė Vitorijos „Baskonia“ ekipą.

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai nutraukė pralaimėjimų seriją Eurolygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose po itin įtemptos kovos 82:67 palaužė Vitorijos „Baskonia“ ekipą.

„Žalgirio“ krepšininkai iki šių rungtynių žygiavo per nesėkmingą sezono atkarpą – buvo patirti trys pralaimėjimais paeiliui. Tiesa, nesėkmės buvo patirtos išvykose – nusileista „Olympiakos“, „Dubai“ ir „Real“ ekipoms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eurolygos vakaras Nemuno saloje: „Žalgiris“ – „Baskonia“
(31 nuotr.)
(31 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eurolygos vakaras Nemuno saloje: „Žalgiris“ – „Baskonia“

O štai namuose prieš „Baskonia“ kauniečiai atsiliko beveik tris kėlinius, kol galiausiai persvėrė rezultatą savo naudai po spurto 9:0. Ketvirtąjį kėlinį šeimininkai Nemuno saloje laimėjo net 28:13.

Po šios pergalės T. Masiulio komanda turi 8 pergales ir 5 pralaimėjimus pajėgiausioje Senojo žemyno lygoje.

8 pergalės ir 5 pralaimėjimai žalgiriečius rikiuoja penktoje vietoje turnyro lentelėje.

„Baskonia“ laimėjo tik 4 kartus, krito jau 9.

Rungtynių eiga:

Sužaidus vos minutę dėl sužeisto piršto prisėsti ant suolo teko Sylvainui Francisco, pirmuosius „Žalgirio“ taškus prasiveržimu pelnė Ignas Brazdeikis – 2:4. Sugrįžęs S.Francisco padėjo kamuolį ant lėkštutės Moseso Wrighto dėjimuii – 4:10. „Žalgirio“ prancūzas netrukus pasižymėjo taškais po paties perimto kamuolio, pridėjo ir tritaškį – 12:15. Kėlinį tolimu metimu uždarė Maodo Lo – 18:24.

Vos po minutės antrajame kėlinyje deficitas tapo dviženkliu (18:28), T.Masiuliui prireikė dar vienos minutės pertraukėlės. Ąžuolas Tubelis itin nesėkmingai bandė nugara į krepšį sužaisti prieš Tadą Sedekerskį, bet situaciją pataisė S.Francisco tritaškis – 26:29. Skirtumui dar kartą ūgtelėjus iš toli pataikė ir I.Brazdeikis bei Deividas Sirvydis, bet pirmoji mačo pusė vis tiek pralaimėta – 37:42.

Po ilgosios pertraukos „Žalgiris“ niekaip nesuklijavo gynybos, o T.Sedekerskio metimas atsilošus vėl nutolino svečius – 49:40. Į D.Slevos tritaškį tuo pačiu atsakė Timothe Luwawu-Cabarrot, bet pataikė ir Ą.Tubelis – 48:52. Rezultatą dvitaškiu tiksint paskutinėms atakos sekundėms lygino D.Sleva, baudų metimais į priekį išvedė Maodo Lo – 54:52. Ketvirtis baigėsi grįžus lygybei – 54:54.

S.Francisco, Ą.Tubelio ir I.Brazdeikio metimai buvo svarbūs žalgiriečiams (63:57), bet atsaką turėjo Kobi Simmonsas – 59:63. Skirtumui ėmus augti baskai prašė pasitarimo (67:59), bet po jo M.Lo „Žalgirio“ persvarą jau vertė dviženkle – 69:59. Ilgą laiką blankiu buvęs Ą.Tubelis rinko svarbius taškus, o baskams viltį įžiebti bandė Kobi Simmonsas – 61:74. Galutinį tašką mačui, rodėsi, vis tik padėjo E.Ulanovas.

„Žalgirį“ į priekį tempė S. Francisco, kuris pelnė 23 taškus, atkovojo 3 kamuolius, atliko 11 perdavimų, provokavo 8 pražangas bei rinko 32 naudingumo balus.

T. Sedekerskis per 9 minutes rinko 3 taškus (1/1 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko perdavimą, perėmė ir prarado po kamuolį, provokavo 2 pražangas bei rinko 7 naudingumo balus.

„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 23 (11 rez. perd.), Ąžuolas Tubelis 15 (3/4 trit., 7 atk. kam.), Ignas Brazdeikis 13, Maodo Lo 9, Deividas Sirvydis 8.

„Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 18 (4/6 trit.), Kobi Simmonsas 12, Rodionas Kurucas ir Mamadi Diakite – po 8.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Ske
Ske
2025-11-25 16:39
Išleisk Lo į aikštelę,tikrai laimesim,bl
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (32)
