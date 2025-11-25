Jokičius dominavo, Valančiūnas solidžiai išnaudojo minutes, o „Nuggets“ šventė eilinę pergalę

Kolorado klubas išvykoje 125:115 (27:23, 35:31, 31:31, 32:30) nugalėjo Memfio „Grizzlies“ (6/12).
Didžiąją mačo dalį pirmavę „Nuggets“ solidesnį skirtumą susikrovė tik ketvirtojo kėlinio viduryje, atsiplėšę 108:91. Šeimininkai intrigą pakurstė spurtu 12:0, bet šį nutildė Nikola Jokičiaus ir Jamalo Murray’aus tritaškiai.
Serbas atliko jau eilinį trigubą dublį – 34 minutės, 17 taškų (2/5 dvitaškių, 3/4 tritaškių, 4/5 baudų metimų), 10 atkovotų, 2 perimti ir 3 prarasti kamuoliai, 16 rezultatyvių perdavimų bei pražanga.
N.Jokičius užfiksavo jau dešimtą trigubą dublį šį sezoną ir tik šešis kartus paliko rungtynes be tokio pasiekimo.
J.Valančiūnas pakilęs nuo suolo per 14 minučių surinko 6 taškus (3/6 dvitaškių), 6 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą bei pražangą.
Memfis lietuviui yra puikiai pažįstamas – uteniškis „grizliams“ atstovavo 2019–2021 metais.
Denverio klubas realizavo net 51 procentą tritaškių (22/43).
Su netektimis gerai tvarkęsi „Nuggets“ 27 Peytono Watsono taškais kompensavo įprastai starto penkete žaidžiančių Aarono Gordono ir Christiano Brauno trūkumą. Tuo tarpu „Grizzlies“ neturėjo blauzdą susižeidusio Ja Moranto ir prašovė su starto penketu – jame pasirodę Vince’as Williamsas, Cedricas Cowardas kartu pelnė tik 11 taškų, o Zachas Edey susižeidė sužaidus tik šešias minutes.
Papildomą atsakomybę tai užkrovė šeimininkų gretose driokstelėjusiam buvusiam žalgiriečiuiJockui Landale’ui – 31 minutė, 26 taškai (7/12 dvitaškų, 3/6 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 10 atkovotų ir prarastas kamuolys, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 3 pražangos.
Australas pakartojo karjeros rezultatyvumo rekordą.
„Nuggets“ savo arenoje priims svečius iš San Antonijaus, „Grizzlies“ lankysis Naujajame Orleane.
„Grizzlies“: Jockas Landale’as 26 (10 atk. kam.), Jaylenas Wellsas 22 (4/8 tritaškių, 5 atk. kam.), Camas Spenceris 18 (3/6 tritaškių), Jarenas Jacksonas 16 (6 atk. kam., 4 rez. perd., 1/8 tritaškių), Santi Aldama 12 (0/5 tritaškių, 6 atk. kam., 6 rez. perd.).
„Nuggets“: Jamalas Murray’us 29 (6/9 tritaškių, 8 rez. perd.), Peytonas Watsonas 27 (5/12 tritaškių, 5 atk. kam.), Cameronas Johnsonas 18 (6 atk. kam.), Nikola Jokičius 17 (10 atk. kam., 16 rez. perd.), Timas Hardaway’us 13 (2/7 tritaškių), ... , Jonas Valančiūnas 6 (6 atk. kam.).
