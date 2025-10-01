Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Sąmyšis „Palestinos flotilėje“: vienas iš organizatorių pasipiktino LGBTQ+ dalyvavimu

2025-10-01 16:48 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-10-01 16:48

Flotilė, kurioje į Gazą plaukia ir aktyvistė Greta Thunberg, susidūrė su netikėtais vidiniais nesutarimais, kai vienas iš aktyvistų viešai paskelbė, kad yra „queer“, o tai paskatino flotilės koordinatorių atsistatydinti, rašo „Sky News Australia“.

„Global Sumud“ flotilė (nuotr. SCANPIX)

1

„Queer kovotojas“

„Global Sumud“ flotilė, plačiai žinomas laivų konvojus, kuris plaukia į Gazą, pateko į sumaištį, kai vienas iš plaukiančiųjų prisipažino priklausantis „queer“ bendruomenei.

Save „queer kovotoju“ vadinantis Saifas Ayadi socialiniuose tinkluose apkaltino oponentus išnaudojus jo seksualinę orientaciją tam, kad pakenktų flotilei. Tai įvyko po to, kai flotilės koordinatorius Khaledas Boujemaa socialiniuose tinkluose paskelbė apie savo atsistatydinimą, protestuodamas prieš LGBTQ+ aktyvistų dalyvavimą.

„Mums buvo meluota apie kai kurių dalyvių tapatybę. Aš kaltinu organizatorius, kad jie nuslėpė šį faktą“, – sakė K. Boujemaa.

K. Boujemaa teigė, kad tunisiečiai buvo apgauti, nes aukojo šiam tikslui, nežinodami, jog misijoje dalyvavo LGBTQ+ bendruomenės atstovas. Pasak jo, taip buvo brukama Palestinos reikalams svetima darbotvarkė, o tai jam atrodė visiškai nepriimtina. S. Ayadi elgesį kaip ribų peržengimą pasmerkė ir kiti asmenys. 

Vidiniai ginčai pasiekė ir flotilės vadovybę

Kontroversija persikėlė net į flotilės vadovybę, kurioje nusivylusi klimato aktyvistė G. Thunberg paskelbė apie atsistatydinimą iš vykdomojo komiteto. Pasak šaltinio, ji apkaltino organizatorius pernelyg dideliu dėmesiu vidaus problemoms, tačiau patvirtino, kad ir toliau liks misijos dalyve.

S. Ayadi teigė, kad kiti flotilės nariai jo neatstūmė, tačiau vyko „vidinė diskusija“ dėl „taisyklių ir dalyvių skaičiaus“.

„Mes esame čia, mes esame „queer“, mes palaikome šią idėją – nesvarbu, kas sutinka ar nesutinka“, – sakė S. Ayadi.

Tiesa, Gazoje tos pačios lyties asmenų seksualinė veikla yra kriminalizuota, už ją gali būti skirta iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė.

Flotilės tikslas ir Izraelio reakcija

Primename, jog „Global Sumud“ flotilė išplaukė iš Barselonos šį mėnesį, siekdama nutraukti Izraelio blokadą Gazos Ruože ir pristatyti pagalbą į šią teritoriją.

Izraelis, kuris birželio ir liepos mėnesiais blokavo du ankstesnius aktyvistų bandymus pasiekti Gazą jūra, pareiškė neleisiąs flotilei pasiekti apsuptos Palestinos teritorijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

