Pranešama, kad Gretos Thunberg laivas, plukdęs pagalbą Gazai, patyrė drono ataką

„Global Sumud Flotilla for Gaza“ antradienį pranešė, kad vienas iš pagrindinių jos laivų Tuniso vandenyse buvo atakuotas drono, tačiau visi šeši keleiviai ir įgulos nariai yra sveiki.
Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi „Reuters“.
22-metė švedų ekologinė aktyvistė Greta Tunberg kartu su tarptautine organizacija „Global Sumud Flotilla“ plaukė į Gazos ruožą, kad pristatytų maistą ir vaistus bei pabandytų pralaužti Izraelio blokadą.
Flotilė, sudaryta iš maždaug 20 laivų, išplaukė iš Barselonos praėjusią savaitę ir planavo atvykti į paskirties vietą rugsėjo viduryje.
Tačiau netoli Tuniso krantų laivas „Family Boat“ patyrė galimą drono ataką, dėl kurios laive kilo gaisras.
Pasak misijos organizatorių, laive buvo šeši žmonės, visi jie liko sveiki, tačiau gaisras apgadino pagrindinį denį ir sandėlius.
„Agresijos veiksmai, kuriais siekiama mus įbauginti ir sutrukdyti mūsų misiją, mūsų nesustabdys“, – pareiškė flotilės atstovai.
Tuo tarpu Tuniso valdžios institucijos paneigė teiginius, kad vienas iš į Gazą plaukiančių laivų, gabenančių pagalbą ir palestiniečių aktyvistus, tarp kurių buvo ir Greta Thunberg, buvo užpultas dronu.
Thunberg reakcija
G. Thunberg patvirtino incidentą ir pabrėžė, kad pagrindinis jos kelionės tikslas – atkreipti dėmesį į humanitarinę katastrofą Gazoje.
„Ši istorija ne apie mūsų kelionę, o apie Palestiną, apie tai, kaip iš žmonių sąmoningai atimami pagrindiniai išgyvenimo šaltiniai. Ir apie tai, kaip pasaulis tyli“, – pabrėžė aktyvistė.
Beje, tai jau antrasis Gretos Tunberg bandymas pasiekti Gazą. Birželį ji kartu su aktyvistų.
