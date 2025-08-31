Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Išplauks flotilė su humanitarine pagalba Gazai, kartu plauks ir Greta Thunberg

2025-08-31 09:08 / šaltinis: ELTA / aut.
Sekmadienį iš Barselonos išplauks flotilė su humanitarine pagalba ir aktyvistais, bandysianti „nutraukti neteisėtą Gazos ruožo apsiaustį“, pranešė šios akcijos organizatoriai.

Sekmadienį iš Barselonos išplauks flotilė su humanitarine pagalba ir aktyvistais, bandysianti „nutraukti neteisėtą Gazos ruožo apsiaustį“, pranešė šios akcijos organizatoriai.

Viena iš akcijos organizatorių ir dalyvių – švedų kampanijos prieš klimato kaitą aktyvistė Greta Thunberg.

Iš Ispanijos uostamiesčio išplauksiančių laivų tikslas – „atverti humanitarinį koridorių ir nutraukti vykstantį palestiniečių tautos genocidą“, pranešė akcijos „Pasaulinė sumudo flotilė“ (angl. Global Sumud Flotilla) rengėjai.

Jie nepranešė, kiek laivų bus flotilėje ir kada tiksliai jie išplauks.

Karo nuniokotą pakrantės anklavą flotilė turėtų pasiekti rugsėjo viduryje.

„Tai bus didžiausia istorijoje solidarumo misija, kurioje dalyvaus daugiau žmonių ir laivų nei visuose ankstesniuose bandymuose kartu sudėjus“, – praėjusią savaitę Barselonoje kalbėdamas su žurnalistais sakė brazilų aktyvistas Thiago Avila.

Organizatorių teigimu, rugsėjo 4 d. iš Tuniso ir kitų Viduržemio jūros uostų turėtų išplaukti dar dešimtys laivų.

Be to, „solidarizuodamiesi su Palestinos žmonėmis“, aktyvistai tuo pat metu rengs demonstracijas ir kitokius protestus 44 šalyse, socialiniame tinkle „Instagram“ rašė flotilės iniciatyvinio komiteto narė G. Thunberg.

Be G. Thunberg, flotilėje bus aktyvistų iš kelių šalių, Europos įstatymų leidėjų ir visuomenės veikėjų, tokių kaip buvusi Barselonos merė Ada Colau.

„Mūsų supratimu, pagal tarptautinę teisę ši misija yra teisėta“, – praėjusią savaitę Lisabonoje žurnalistams sakė kairiųjų pažiūrų Portugalijos įstatymų leidėja Mariana Mortagua, kuri taip pat dalyvaus misijoje.

Pirmesni bandymai

„Pasaulinės sumudo flotilės“ akcijos organizatoriai save apibūdina kaip nepriklausomą grupę, nesusijusią su jokia vyriausybe ar politine partija. Žodis „sumud“ arabų kalba reiškia „atkaklumas“.

Birželį ir liepą Izraelis jau du kartus neleido aktyvistams laivais pristatyti pagalbą į Gazą.

Birželio mėnesį Izraelio pajėgos už 185 kilometrų į vakarus nuo Gazos Ruožo sulaikė burlaivį „Madleen“, kuriuo plaukė 12 aktyvistų iš Prancūzijos, Vokietijos, Brazilijos, Turkijos, Švedijos, Ispanijos ir Nyderlandų.

Laivo keleiviai, tarp kurių buvo ir G. Thunberg, buvo sulaikyti ir galiausiai išsiųsti iš šalies.

Liepą buvo sulaikytas 21 aktyvistas iš 10 šalių, mėginęs Gazą pasiekti laivu „Handala“.

Pastarosiomis savaitėmis humanitarinė padėtis Gazoje pablogėjo.

Šį mėnesį Jungtinės Tautos šioje teritorijoje paskelbė bado padėtį ir įspėjo, kad 500 000 žmonių susiduria su „katastrofiškomis“ sąlygomis.

Karas Gazos Ruože prasidėjo po to, kai 2023 m. spalio 7 d. palestiniečių grupuotė „Hamas“ per valstybės sieną surengė precedento neturintį išpuolį prieš Izraelį, per kurį, oficialiais duomenimis grindžiamu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.

Remiantis grupuotės „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos ministerijos duomenimis, per Izraelio atsakomąjį puolimą žuvo mažiausiai 63 371 palestinietis, dauguma jų – civiliai gyventojai. JT šiuos duomenis laiko patikimais.

