  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Gretos Thunberg lydimi aktyvistai užblokavo Norvegijos naftos perdirbimo gamyklą

2025-08-18 16:39 / šaltinis: BNS
2025-08-18 16:39

Apie 200 klimato aktyvistų, tarp jų – Greta Thunberg iš Švedijos, pirmadienį užblokavo įvažiavimą į didžiausią Norvegijos naftos perdirbimo gamyklą, reikalaudami sustabdyti šalies naftos pramonę, pranešė organizatoriai ir policija.

Greta Thunberg (nuotr. SCANPIX)

3

Organizacijos „Extinction Rebellion“ aktyvistai sėdėjo ant kelio, blokuodami įvažiavimą į naftos perdirbimo gamyklą „Mongstad“ Bergene, Norvegijos pietvakarių pakrantėje, o baidarės ir burlaiviai užtvėrė patekimą į uostą.

„Esame čia, nes visiškai aišku, kad nafta neturi ateities. Iškastinis kuras veda į mirtį ir destrukciją“, – pareiškime teigė G. Thunberg. Ji pridūrė, kad tokių naftos gamintojų kaip Norvegija „rankos yra suteptos krauju“.

Deginant iškastinį kurą išsiskiria planetą šildantys anglies junginiai.

Policija teigė, kad budėjo įvykio vietoje maždaug nuo 9 val. ryto vietos (10 val. Lietuvos) laiku.

Aktyvistai nurodė, kad protestus Norvegijoje planuoja tęsti visą savaitę.

Naftos perdirbimo gamykla „Mongstad“ priklauso Norvegijos naftos milžinei „Equinor“, kurios kontrolinį akcijų paketą valdo Norvegijos valstybė.

Aktyvistai reikalavo, kad Norvegijos politikai pateiktų „planą, kaip palaipsniui atsisakyti naftos ir dujų“.

Norvegija, didžiausia naftos ir dujų gamintoja Vakarų Europoje, nuolat kritikuojama dėl savo naftos ir dujų gavybos.

Oslas tvirtina, kad šalies pramonė suteikia darbo vietų ir plėtoja praktines žinias, ir pabrėžia, kad svarbu užtikrinti stabilų energijos tiekimą Europai.

„Equinor“ teigė ketinanti iki 2035-ųjų išlaikyti stabilią 1,2 mln. barelių per dieną naftos gavybą šalyje ir tikisi iki 2035-ųjų išgauti 40 mlrd. kubinių metrų dujų per metus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

