Gretos Thunberg lydimi aktyvistai užblokavo Norvegijos naftos perdirbimo gamyklą

Organizacijos „Extinction Rebellion“ aktyvistai sėdėjo ant kelio, blokuodami įvažiavimą į naftos perdirbimo gamyklą „Mongstad“ Bergene, Norvegijos pietvakarių pakrantėje, o baidarės ir burlaiviai užtvėrė patekimą į uostą.
„Esame čia, nes visiškai aišku, kad nafta neturi ateities. Iškastinis kuras veda į mirtį ir destrukciją“, – pareiškime teigė G. Thunberg. Ji pridūrė, kad tokių naftos gamintojų kaip Norvegija „rankos yra suteptos krauju“.
Deginant iškastinį kurą išsiskiria planetą šildantys anglies junginiai.
Policija teigė, kad budėjo įvykio vietoje maždaug nuo 9 val. ryto vietos (10 val. Lietuvos) laiku.
Aktyvistai nurodė, kad protestus Norvegijoje planuoja tęsti visą savaitę.
Naftos perdirbimo gamykla „Mongstad“ priklauso Norvegijos naftos milžinei „Equinor“, kurios kontrolinį akcijų paketą valdo Norvegijos valstybė.
Aktyvistai reikalavo, kad Norvegijos politikai pateiktų „planą, kaip palaipsniui atsisakyti naftos ir dujų“.
Norvegija, didžiausia naftos ir dujų gamintoja Vakarų Europoje, nuolat kritikuojama dėl savo naftos ir dujų gavybos.
Oslas tvirtina, kad šalies pramonė suteikia darbo vietų ir plėtoja praktines žinias, ir pabrėžia, kad svarbu užtikrinti stabilų energijos tiekimą Europai.
„Equinor“ teigė ketinanti iki 2035-ųjų išlaikyti stabilią 1,2 mln. barelių per dieną naftos gavybą šalyje ir tikisi iki 2035-ųjų išgauti 40 mlrd. kubinių metrų dujų per metus.
