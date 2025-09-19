Merzui lankantis Madride, išryškėjo nuomonių skirtumai dėl Gazos karo

„Ne paslaptis“, kad federalinė vyriausybė ir Izraelį labai kritiškai vertinanti Ispanijos kairiųjų vyriausybė iš dalies skirtingai mato situaciją, sakė F. Merzas ketvirtadienio vakarą spaudos konferencijoje su P. Sanchezu. Tai, anot jo, iš dalies susiję su vokiečių istorija.
„Mes labai susirūpinę dėl humanitarinės padėties Gazoje ir vykstančios Izraelio pajėgų sausumos operacijos prieš Gazos miestą“, – pabrėžė kancleris. Be to, Berlynas, kaip ir Madridas, esą baiminasi, „kad Vakarų Krante imamasi aneksijos veiksmų, kurie gali dar labiau apsunkinti dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą“.
Tačiau F. Merzas pažymėjo, kad Vokietija, priešingai nei tai pernai padarė Ispanija, kol kas neketina pripažinti savarankiškos Palestinos valstybės. Apie tai šiuo metu nediskutuojama, teigė jis.
F. Merzas, priešingai nei P. Sanchezas, be to, nesutiko kalbėti apie „genocidą“ Gazos Ruože.
„Esame Izraelio pusėje, – pabrėžė Vokietijos kancleris. – Tai nereiškia, kad pritariame kiekvienam Izraelio vyriausybės sprendimui“. Vokietija esą sutinka, kad Izraelio ginkluotųjų pajėgų veiksmai Gazos Ruože yra „neproporcingi“. „Izraelio vyriausybė gali būti kritikuojama, tačiau negalime leisti, kad tai taptų kurstymu prieš žydus“, – kalbėjo F. Merzas. Čia jo ir P. Sanchezo nuomonės esą sutampa.
Ispanija Europos Sąjungoje (ES) yra viena griežčiausių Izraelio karinės operacijos Gazos Ruože kritikių. Socialistas P. Sanchezas ne kartą kaltino Izraelį palestiniečių teritorijoje vykdant genocidą. Prieš kelias dienas jis pareikalavo eliminuoti Izraelį iš tarptautinių sporto renginių, kol nesiliaus „barbariškumas“.
Ispanijos vyriausybė jau pernai pripažino savarankišką Palestinos valstybę.
Praėjus keturiems mėnesiams nuo kadencijos pradžios, F. Merzas ketvirtadienį lankėsi Ispanijoje su prisistatymo vizitu. Jis ir P. Sanchezas jau buvo susitikę virtinėje viršūnių susitikimų. Per jųdviejų susitikimą Madride taip pat buvo kalbama apie Ukrainos karą, Europos gynybos politiką, NATO, ekonomiką ir energetiką.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!