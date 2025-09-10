AFP žurnalistas: Izraelio smūgis Gazoje sulygino su žeme dar vieną daugiaaukštį

Tai dar vienas daugiaaukštis, kurį Izraelio pajėgos sugriovė, intensyvindamos puolimą prieš svarbiausią palestiniečių teritorijos miestą.
Kariuomenės atstovas Avichay Adraee anksčiau daugiabučio gyventojus ir netoliese esančius žmones arabų kalba paragino nedelsiant evakuotis.
Vėlesniame pareiškime kariuomenė teigė, kad „smogta daugiaaukščiam pastatui, kurį Gazos miesto teritorijoje naudojo teroristinė organizacija „Hamas“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!