TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

AFP žurnalistas: Izraelio smūgis Gazoje sulygino su žeme dar vieną daugiaaukštį

2025-09-10 15:16 / šaltinis: BNS
2025-09-10 15:16

Izraelio kariuomenė trečiadienį Gazos mieste su žeme sulygino dar vieną daugiaaukštį, matyti naujienų agentūros AFP filmuotoje medžiagoje. 

Izraelio smūgiai Gazos Ruože: žuvo 29 žmonės (nuotr. SCANPIX)

Izraelio kariuomenė trečiadienį Gazos mieste su žeme sulygino dar vieną daugiaaukštį, matyti naujienų agentūros AFP filmuotoje medžiagoje. 

0

Tai dar vienas daugiaaukštis, kurį Izraelio pajėgos sugriovė, intensyvindamos puolimą prieš svarbiausią palestiniečių teritorijos miestą. 

Kariuomenės atstovas Avichay Adraee anksčiau daugiabučio gyventojus ir netoliese esančius žmones arabų kalba paragino nedelsiant evakuotis.

Vėlesniame pareiškime kariuomenė teigė, kad „smogta daugiaaukščiam pastatui, kurį Gazos miesto teritorijoje naudojo teroristinė organizacija „Hamas“.

