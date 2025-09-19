Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

JAV vėl vetavo JT Saugumo Tarybos raginimą nutraukti ugnį Gazos Ruože

2025-09-19 07:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 07:23

Jungtinės Valstijos ketvirtadienį vėl pasinaudojo savo veto teise ir užkirto kelią JT Saugumo Tarybos raginimui nutraukti ugnį Gazoje, taip apsaugodamos savo sąjungininką Izraelį nuo reikšmingo diplomatinio spaudimo.

Izraelio kariai Gazos Ruože

Jungtinės Valstijos ketvirtadienį vėl pasinaudojo savo veto teise ir užkirto kelią JT Saugumo Tarybos raginimui nutraukti ugnį Gazoje, taip apsaugodamos savo sąjungininką Izraelį nuo reikšmingo diplomatinio spaudimo.

0

Kitos 14 Tarybos narių pritarė rezoliucijai, kuri buvo inicijuota rugpjūčio mėnesį, reaguojant į JT oficialų paskelbimą apie badą po beveik dvejus metus trukusio Izraelio karo su „Hamas“ palestiniečių teritorijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Balsavimas įvyko tuo metu, kai Izraelio tankai ir lėktuvai apšaudė Gazos miestą, tapusį naujo didelio sausumos puolimo taikiniu, priversdami palestiniečius bėgti į pietus.

Rezoliucijos tekste, su kuriuo susipažino agentūra AFP, buvo reikalaujama „nedelsiant, besąlygiškai ir visam laikui nutraukti ugnį Gazos Ruože ir to turėtų laikytis visos šalys“, taip pat nedelsiant ir besąlygiškai paleisti įkaitus.

JAV ne kartą atmetė šį požiūrį, paskutinį kartą – birželio mėnesį, kai pasinaudojo veto teise, kad paremtų Izraelį.

