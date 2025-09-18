Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Ispanija tirs „žmogaus teisių pažeidimus Gazos Ruože“, sako generalinis prokuroras

2025-09-18 11:52 / šaltinis: BNS
2025-09-18 11:52

Ispanija tirs „žmogaus teisių pažeidimus Gazos Ruože“, norėdama padėti Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT), kuris išdavė Izraelio pareigūnų arešto orderius dėl įtariamų karo nusikaltimų, ketvirtadienį pareiškė generalinis prokuroras.

Gazos Ruožas BNS Foto

Ispanija tirs „žmogaus teisių pažeidimus Gazos Ruože“, norėdama padėti Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT), kuris išdavė Izraelio pareigūnų arešto orderius dėl įtariamų karo nusikaltimų, ketvirtadienį pareiškė generalinis prokuroras.

REKLAMA
0

Pranešime teigiama, kad generalinis prokuroras „išleido dekretą sudaryti darbo grupę, kuri ištirtų tarptautinių žmogaus teisių įstatymų pažeidimus Gazos Ruože“.

Ši darbo grupė turės „rinkti įrodymus ir juos pateikti kompetentingai institucijai, taip įvykdant Ispanijos įsipareigojimus dėl tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų