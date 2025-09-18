Ispanija tirs „žmogaus teisių pažeidimus Gazos Ruože“, sako generalinis prokuroras

Pranešime teigiama, kad generalinis prokuroras „išleido dekretą sudaryti darbo grupę, kuri ištirtų tarptautinių žmogaus teisių įstatymų pažeidimus Gazos Ruože“.
Ši darbo grupė turės „rinkti įrodymus ir juos pateikti kompetentingai institucijai, taip įvykdant Ispanijos įsipareigojimus dėl tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių“.
