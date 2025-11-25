„Real“ išplėšė pergalę prieš „Hapoel“

Pirmajame kėlinyje nė vienai komandai nutolti nepavyko – 22:18 priekyje buvo „Real“. Antrąjį ketvirtį svečiai pradėjo 6 taškais be atsako ir pirmą kartą įgijo dviženklį pranašumą – 28:18. Čia pat „Hapoel“ atsakė spurtu 11:2 ir priartėjo – 29:30. Pirma mačo dalis pasibaigė Ispanijos klubui pirmaujant 39:36.
Po ilgosios pertraukos „Real“ vėl bandė atitolti – 46:38. „Hapoel“ to neleido ir po atkarpos 8:0 jau pirmavo – 50:49. 28-ąją minutę šeimininkų atotrūkis pasiekė 6 taškus – 58:52. Vis dėlto 8 taškais be atsako kėlinį pabaigė svečiai – 60:58.
Lemiamos atkarpos starte vėl „Real“ truktelėjo – 67:60. Tiesa, čia pat Izraelio ekipa išlygino rezultatą – 67:67. Likus 2 minutėms svečiai turėjo 4 taškų persvarą – 75:71. Johnathanas Motley atsakė tritaškiu (74:75) ir tada komandos ėmė keistis netiksliomis atakomis. „Real“ vėl nepavyko pasižymėti – prametė Theo Maledonas, bet buvo atkovotas kamuolys puolime. Galima buvo laikyti kamuolį, bet Mario Hezonja atliko beprotišką tolimą metimą ir nepataikė. „Hapoel“ atkovojo kamuolį ir dar turėjo 5 sekundes, bet Vasilije Micičiaus desperatiškas tritaškis tikslo nepasiekė.
„Hapoel“: Chrisas Jonesas ir Antonio Blekeney (3/7 tritaškiai) po 14, Elijah Bryantas 13 (2/5 tritaškiai, 6 atk. kam.), Johnathanas Motley 10, Vasilije Micičius 8 (0/5 tritaškiai, 5 rez. perd.).
„Real“: Mario Hezonja 19 (2/5 tritaškiai, 6 atk. kam., 24 naud. bal.), Facundo Campazzo ir Alberto Abalde po 11, Gabrielis Deckas 9 (6 atk. kam.).
CLUTCH steal & a reverse dunk by @mariohezonja!! 🔥#MotorolaMagicMoment @Moto | @RMBaloncesto pic.twitter.com/6Z2AYlx1xt— EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2025
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!