 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Real“ išplėšė pergalę prieš „Hapoel“

2025-11-25 21:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-25 21:54

Eurolygos tryliktojo turo rungtynėse Tel Avivo „Hapoel“ (9/4) komanda namuose 74:75 (18:22, 18:17, 22:21, 16:15) nusileido Madrido „Real“ (7/6) krepšininkams.

M.Hezonja vedė Madrido ekipą į pergalę (Scanpix nuotr.)

Eurolygos tryliktojo turo rungtynėse Tel Avivo „Hapoel“ (9/4) komanda namuose 74:75 (18:22, 18:17, 22:21, 16:15) nusileido Madrido „Real“ (7/6) krepšininkams.

REKLAMA
0

Pirmajame kėlinyje nė vienai komandai nutolti nepavyko – 22:18 priekyje buvo „Real“. Antrąjį ketvirtį svečiai pradėjo 6 taškais be atsako ir pirmą kartą įgijo dviženklį pranašumą – 28:18. Čia pat „Hapoel“ atsakė spurtu 11:2 ir priartėjo – 29:30. Pirma mačo dalis pasibaigė Ispanijos klubui pirmaujant 39:36.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po ilgosios pertraukos „Real“ vėl bandė atitolti – 46:38. „Hapoel“ to neleido ir po atkarpos 8:0 jau pirmavo – 50:49. 28-ąją minutę šeimininkų atotrūkis pasiekė 6 taškus – 58:52. Vis dėlto 8 taškais be atsako kėlinį pabaigė svečiai – 60:58.

REKLAMA
REKLAMA

Lemiamos atkarpos starte vėl „Real“ truktelėjo – 67:60. Tiesa, čia pat Izraelio ekipa išlygino rezultatą – 67:67. Likus 2 minutėms svečiai turėjo 4 taškų persvarą – 75:71. Johnathanas Motley atsakė tritaškiu (74:75) ir tada komandos ėmė keistis netiksliomis atakomis. „Real“ vėl nepavyko pasižymėti – prametė Theo Maledonas, bet buvo atkovotas kamuolys puolime. Galima buvo laikyti kamuolį, bet Mario Hezonja atliko beprotišką tolimą metimą ir nepataikė. „Hapoel“ atkovojo kamuolį ir dar turėjo 5 sekundes, bet Vasilije Micičiaus desperatiškas tritaškis tikslo nepasiekė.

REKLAMA

„Hapoel“: Chrisas Jonesas ir Antonio Blekeney (3/7 tritaškiai) po 14, Elijah Bryantas 13 (2/5 tritaškiai, 6 atk. kam.), Johnathanas Motley 10, Vasilije Micičius 8 (0/5 tritaškiai, 5 rez. perd.).

„Real“: Mario Hezonja 19 (2/5 tritaškiai, 6 atk. kam., 24 naud. bal.), Facundo Campazzo ir Alberto Abalde po 11, Gabrielis Deckas 9 (6 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų