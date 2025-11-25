Pasaulio čempionate – įspūdingas Lietuvos kikboksininkų pasirodymas

Įspūdingai pasirodė Ričardas Kulis, kovojantis 86 kg kategorijoje. Jis nugalėjo šių metų pasaulio taurės etapo Italijoje laimėtoją šveicarą Constantiną Letschą. Raimondas Avlasevičius, startuojantis 75 kg kategorijoje, užtikrintai įveikė buvusį ONE čempioną Honorio Banario iš Filipinų.
Sunkiasvorių grupėje Lietuvos sportininkai taip pat sublizgėjo: Modestas Juodpusis, kovojantis „low kick“ +91 kg kategorijoje, pranoko patyrusį turką Eminą Ozerą – Europos čempionato prizininką ir pasaulio žaidynių vicečempioną. K-1 +91 kg kategorijoje kovojantis Mantas Rimdeika užbaigė savo dvikovą techniniu nokautu, įveikdamas Indijos sportininką Akashdeepą Singhą.
Puikią pergalę moterų ringe iškovojo Evelina Puidaitė, kovojanti 60 kg kategorijoje. Ji užtikrintai nugalėjo JAV sportininkę Jenny Freitas, daugkartinę nacionalinių čempionatų prizininkę. Savo galią pademonstravo ir Vitas Karosas, startuojantis 67 kg kategorijoje. Jis įtikinamai įveikė pasaulio taurės prizininką Palestinos kovotoją Abdelą Rahmaną Mousą.
Antradienį laimėti nepavyko tik Ryčiui Lekiui (81 kg), kuris pralaimėjo Irako atstovui Saiwanui Ali Shahozui.
Rytoj Lietuvos sportininkų laukia dar viena intensyvi diena. Į ringą kops Evelina Puidaitė, Edvinas Šalkovski, Modestas Juodpusis ir Mantas Rimdeika, sieksiantys pratęsti pergalių seriją savo svorio kategorijose. Taip pat savo pirmąsias kovas pasaulio čempionate turės Rugilė Altaravičiūtė ir Augvydas Andriuškevičius.
