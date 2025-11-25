 
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Norrisą suerzino Verstappeno elgesys Las Vegase: „Nagi, žmogau... Jis tyčiojasi“

2025-11-25 21:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-25 21:09

Po Las Vegaso GP (JAV) lenktynių buvo paviešintas Lando Norriso pokalbis radijo ryšiu su inžinieriumi, nepatekęs į tiesioginės transliacijos eterį. Pasirodo, „McLaren“ lyderis dar prieš startą nervinosi dėl olando Maxo Verstappeno („Red Bull“) elgesio.

Lando Norrisas ir Maxas Verstappenas | Scanpix nuotr.

0

Formavimo rato metu M. Verstappenas nemažai atsiliko nuo „pole“ poziciją turėjusio L. Norriso. Britą tai kaip reikiant erzino ir jis ėmė svarstyti, kad olandas galimai pažeidė taisykles.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jis tiesiog tyčiojasi, palikdamas tokį didelį tarpą tarp bolidų. Leistina riba – gerokai viršyta“, – sakė L. Norrisas.

Vėliau britas tęsė: „Nagi, žmogau... Jis tyčiojasi. Negalima taip elgtis. Juk negalima atsilikti daugiau nei 10 bolidų atstumu?“.

"He's taking the p***": Full transcript from Norris's fruitless pursuit of Verstappen
by u/kcollantine in formula1

Jei M. Verstappenas išties žaidė psichologinius žaidimus prieš startą, o ne paprasčiausiai stengėsi ilgiau pašildyti padangas, tuomet jo taktika suveikė. L. Norrisas su įtampa nesusitvarkė, po starto per plačiai išvažiavo į posūkį ir greitai prarado pirmą vietą M. Verstappenui, o po finišo dar užsidirbo diskvalifikaciją dėl per didelio bolido dugno nusidėvėjimo.

„McLaren“ pilotų diskvalifikacijos dar labiau padidino intrigą kovoje dėl čempiono titulo. L. Norriso (390 taškų) persvara prieš M. Verstappeną (366) sumažėjo iki 24 taškų – tokį deficitą teoriškai galima panaikinti per vienerias lenktynes. Tuo tarpu Oscaras Piastri (366) turi tiek pat taškų, kiek M. Verstappenas, ir lenkia jį tik pagal šio sezono pergalių skaičių.

Priešpaskutinis sezono etapas Katare vyks lapkričio 28-30 d. Jį paįvairins sprinto kvalifikacija bei sprinto lenktynės. Visą veiksmą iš Kataro tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

