 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Norrisas su Piastri – diskvalifikuoti: „McLaren“ atsiprašė savo pilotų

2025-11-23 14:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 14:41

Po „Formulės 1“ lenktynių Las Vegase (JAV) teisėjai diskvalifikavo abu „McLaren“ pilotus – britą Lando Norrisą ir australą Oscarą Piastri. Nustatyta, kad abiejų bolidų dugnai nusidėvėjo daugiau nei leidžiama pagal taisykles, o už tai yra skiriama itin griežta nuobauda – diskvalifikacija.

Oscaras Piastri ir Lando Norrisas | Scanpix nuotr.

Po „Formulės 1“ lenktynių Las Vegase (JAV) teisėjai diskvalifikavo abu „McLaren“ pilotus – britą Lando Norrisą ir australą Oscarą Piastri. Nustatyta, kad abiejų bolidų dugnai nusidėvėjo daugiau nei leidžiama pagal taisykles, o už tai yra skiriama itin griežta nuobauda – diskvalifikacija.

REKLAMA
0

L. Norrisas prarado antrą vietą, o O. Piastri – ketvirtą.

Praėjus kelioms valandoms abu pilotai nutraukė tylą ir pakomentavo teisėjų sprendimą.

„Nuvilianti etapo pabaiga. Lenktynių pabaigoje reikėjo kiek patausoti bolidą ir dabar aišku, kodėl gavome tokį nurodymą. Deja, diskvalifikacijos neišvengėme ir praradome daugybę taškų. Aš teisėjų sprendimo jau negaliu pakeisti, todėl man belieka koncentruotis į artėjančias lenktynes Katare“, – sakė L. Norrisas.

REKLAMA
REKLAMA

Nusivylimo neslėpė ir O. Piastri: „Liūdna baigti etapą tuščiomis dėl bolido dugno nusidėvėjimo. Čempionatas šiemet labai konkurencingas ir mes visada ieškome būdu, kaip įgyti pranašumą prieš varžovus. Šį kartą priėmėme neteisingą sprendimą. Dabar reikia nusiraminti ir persigrupuoti likusioms lenktynėms, kuriose praeityje būdavome labai greiti“.

REKLAMA

„McLaren“ vadovas Andrea Stella atsiprašė abiejų ekipos pilotų.

„Norime atsiprašyti Lando ir Oscaro, kurie prarado labai brangius taškus bei puikiai važiavo visą savaitgalį. Kaip FIA ir skelbė, tai nebuvo tyčinis bandymas apeiti taisykles. Buvo tam tikrų lengvinančių aplinkybių“, – kalbėjo A. Stella.

„McLaren“ pilotų diskvalifikacijos dar labiau padidino intrigą kovoje dėl čempiono titulo. L. Norriso (390 taškų) persvara prieš Maxą Verstappeną (366) sumažėjo iki 24 taškų – tokį deficitą teoriškai galima panaikinti per vienerias lenktynes. Tuo tarpu O. Piastri (366) turi tiek pat taškų, kiek M. Verstappenas, ir lenkia jį tik pagal šio sezono pergalių skaičių.

Priešpaskutinis sezono etapas Katare vyks lapkričio 28-30 d. Jį paįvairins sprinto kvalifikacija bei sprinto lenktynės. Visą veiksmą iš Kataro tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Maxas Verstappenas ir Lando Norrisas | Scanpix nuotr.
„Formulė 1“: ar Las Vegase intriga dar labiau sustiprės?
Oscaras Piastri ir Lando Norrisas | Scanpix nuotr.
„Formulė 1“: ar Oscaras Piastri vėl aplenks Lando Norrisą?
Lando Norrisas | „Stop“ kadras
Atskleista, kodėl „Formulės 1“ gerbėjai Meksikoje nušvilpė Lando Norrisą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų