Norrisas su Piastri – diskvalifikuoti: „McLaren“ atsiprašė savo pilotų

L. Norrisas prarado antrą vietą, o O. Piastri – ketvirtą.
BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix— Formula 1 (@F1) November 23, 2025
This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7
Praėjus kelioms valandoms abu pilotai nutraukė tylą ir pakomentavo teisėjų sprendimą.
„Nuvilianti etapo pabaiga. Lenktynių pabaigoje reikėjo kiek patausoti bolidą ir dabar aišku, kodėl gavome tokį nurodymą. Deja, diskvalifikacijos neišvengėme ir praradome daugybę taškų. Aš teisėjų sprendimo jau negaliu pakeisti, todėl man belieka koncentruotis į artėjančias lenktynes Katare“, – sakė L. Norrisas.
Nusivylimo neslėpė ir O. Piastri: „Liūdna baigti etapą tuščiomis dėl bolido dugno nusidėvėjimo. Čempionatas šiemet labai konkurencingas ir mes visada ieškome būdu, kaip įgyti pranašumą prieš varžovus. Šį kartą priėmėme neteisingą sprendimą. Dabar reikia nusiraminti ir persigrupuoti likusioms lenktynėms, kuriose praeityje būdavome labai greiti“.
„McLaren“ vadovas Andrea Stella atsiprašė abiejų ekipos pilotų.
„Norime atsiprašyti Lando ir Oscaro, kurie prarado labai brangius taškus bei puikiai važiavo visą savaitgalį. Kaip FIA ir skelbė, tai nebuvo tyčinis bandymas apeiti taisykles. Buvo tam tikrų lengvinančių aplinkybių“, – kalbėjo A. Stella.
„McLaren“ pilotų diskvalifikacijos dar labiau padidino intrigą kovoje dėl čempiono titulo. L. Norriso (390 taškų) persvara prieš Maxą Verstappeną (366) sumažėjo iki 24 taškų – tokį deficitą teoriškai galima panaikinti per vienerias lenktynes. Tuo tarpu O. Piastri (366) turi tiek pat taškų, kiek M. Verstappenas, ir lenkia jį tik pagal šio sezono pergalių skaičių.
Priešpaskutinis sezono etapas Katare vyks lapkričio 28-30 d. Jį paįvairins sprinto kvalifikacija bei sprinto lenktynės. Visą veiksmą iš Kataro tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!