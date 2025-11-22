Hamiltonas liko paskutinis Las Vegaso GP kvalifikacijoje: „Per 18 metų „Formulėje 1“ to dar nebuvau nepatyręs“

Netikėtai paskutinis – 20-as – liko britas Lewisas Hamiltonas. „Ferrari“ pilotas slidinėjo trasoje, nerado sukibimo ir buvo aplenktas visų varžovų.
„Man trūksta žodžių. Niekaip negalėjau sušildyti padangų. Kalbant apie sukibimą, jo iš viso nebuvo. Man tai nutiko pirmą kartą per 18-os metų karjerą „Formulėje 1“. Trečioje treniruotėje bolidas dirbo puikiai ir maniau, kad manęs laukia geras vakaras kvalifikacijoje...“, – sakė L. Hamiltonas.
Skaičiuojant tik tas kvalifikacijas, kuriose britas užfiksavo bent kokį nors laiką, tai buvo pirmas kartas per L. Hamiltono karjerą, kai jis „Formulės 1“ kvalifikacijoje užėmė paskutinę vietą.
That’s the first time in Lewis Hamilton’s F1 career that he’s finished last in qualifying after setting a time ⏱️#LasVegasGP pic.twitter.com/D9DQuJbccxREKLAMA— Autosport (@autosport) November 22, 2025
L. Hamiltonas taip pat paaiškino, kodėl pirmoje kvalifikacijos dalyje nepradėjo dar vieno greitojo rato, nors turėjo tam laiko: „Aš nežinojau, kad yra laiko dar vienam ratui. Paskutiniame posūkyje buvo rodoma geltona vėliava, turėjau sulėtinti tempą. Vėliau jau mačiau raudoną signalą. Šiaip ar taip, jokio sukibimo neturėjau, tad ir tas papildomas ratas vargu, ar būtų ką nors pakeitęs“.
Įrodymas, kad L. Hamiltonas galėjo pradėti dar vieną ratą:
Britas viliasi, kad lenktynės vyks sausoje trasoje ir jis galės pagerinti savo poziciją, nors tai padaryti Las Vegase bus sudėtinga.
„Jei rytoj bus sausa, tai bolidas turėtų dirbti gerai. Aišku, kilti aukštyn iš 20-os vietos bus labai sunku“, – teigė britas.
Sukibimo trūko ir kitam „Ferrari“ pilotui monakiečiui Charlesui Leclercui, bet jis sugebėjo užimti 9-ą vietą.
„Dieve, tai gėdinga... Visiškai gėdinga. Po velnių, kaip mes galime būti tokie lėti? Nėra jokio sukibimo. Jokio sumauto sukibimo“, – radijo ryšiu nervinosi Ch. Leclercas.
Sekmadienį Las Vegaso GP lenktynes nuo 5.45 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. Tie, kas nenorės keltis taip anksti, lenktynes nuo 11 val. galės stebėti per TV6 kanalą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!