Las Vegaso GP kvalifikacijoje – Lando Norriso triumfas šlapioje trasoje ir Lewiso Hamiltono nesėkmė

Svarbią „pole“ poziciją iškovojo britas Lando Norrisas („McLaren“, 1:47.934 min.). Sezono lyderiui tai buvo dar vienas žingsnis link pasaulio čempiono titulo.
L. Norrisas paskutiniu bandymu aplenkė vieną iš pagrindinių savo konkurentų olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“, 1:48.257). Trečia vieta džiaugėsi ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Williams“, 1:48.296).
Antrą startinę eilę „uždarė“ britas George‘as Russellas („Mercedes“, 1:48.803), o klaidų neišvengęs australas Oscaras Piastri liko tik 5-as („McLaren“, 1:48.961) ir dar labiau susikomplikavo šansus pakovoti dėl čempiono titulo.
Trasa šlapiausia buvo pirmoje kvalifikacijos dalyje, kai ir buvo užfiksuota daugiausiai staigmenų, nes po jos iškrito net 3 komandų-lyderių pilotai. Italas Kimi Antonelli užėmė 17-ą vietą („Mercedes“, 1:56.314), japonas Yuki Tsunoda – 19-ą („Red Bull“, 1:56.798), o britas Lewisas Hamiltonas liko paskutinis – 20-as („Ferrari“, 1:57.115). Taip pat pirmoje kvalifikacijos dalyje bolidą sudaužė tailandietis Alexas Albonas ir liko 16-as („Williams“, 1:56.220).
Alex Albon collides with the wall in Q1! 💥‼️— Formula 1 (@F1) November 22, 2025
Just how did he get his car back to the pits 🤯#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/EX0v9m1b9a
Las Vegaso GP kvalifikacijos rezultatai:
L. Norrisas (390 taškų) pilotų įskaitoje 24 tšk. lenkia O. Piastri (366), o per vienerias lenktynes daugiausiai galima panaikinti 25 tšk. deficitą. Trečias rikiuojasi M. Verstappenas (341).
Konstruktorių įskaitoje toliau vyksta įnirtinga kova dėl antrosios vietos. Jau seniai pirmąją poziciją užsitikrino „McLaren“ (756 taškai). Toliau rikiuojasi „Mercedes“ (398), „Red Bull“ (366), „Ferrari“ (362).
Sekmadienį Las Vegaso GP lenktynes nuo 5.45 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. Tie, kas nenorės keltis taip anksti, lenktynes nuo 11 val. galės stebėti per TV6 kanalą.
