TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Las Vegaso GP kvalifikacijoje – Lando Norriso triumfas šlapioje trasoje ir Lewiso Hamiltono nesėkmė

2025-11-22 08:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 08:55

Ankstyvą šeštadienio rytą Lietuvos laiku naktiniame Las Vegase (JAV) pliaupiant lietui vyko 22-oji „Formulės 1“ sezono kvalifikacija.

Las Vegaso GP kvalifikacija | Organizatorių nuotr.

0

Svarbią „pole“ poziciją iškovojo britas Lando Norrisas („McLaren“, 1:47.934 min.). Sezono lyderiui tai buvo dar vienas žingsnis link pasaulio čempiono titulo.

L. Norrisas paskutiniu bandymu aplenkė vieną iš pagrindinių savo konkurentų olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“, 1:48.257). Trečia vieta džiaugėsi ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Williams“, 1:48.296).

Antrą startinę eilę „uždarė“ britas George‘as Russellas („Mercedes“, 1:48.803), o klaidų neišvengęs australas Oscaras Piastri liko tik 5-as („McLaren“, 1:48.961) ir dar labiau susikomplikavo šansus pakovoti dėl čempiono titulo.

Trasa šlapiausia buvo pirmoje kvalifikacijos dalyje, kai ir buvo užfiksuota daugiausiai staigmenų, nes po jos iškrito net 3 komandų-lyderių pilotai. Italas Kimi Antonelli užėmė 17-ą vietą („Mercedes“, 1:56.314), japonas Yuki Tsunoda – 19-ą („Red Bull“, 1:56.798), o britas Lewisas Hamiltonas liko paskutinis – 20-as („Ferrari“, 1:57.115). Taip pat pirmoje kvalifikacijos dalyje bolidą sudaužė tailandietis Alexas Albonas ir liko 16-as („Williams“, 1:56.220).

Las Vegaso GP kvalifikacijos rezultatai:

L. Norrisas (390 taškų) pilotų įskaitoje 24 tšk. lenkia O. Piastri (366), o per vienerias lenktynes daugiausiai galima panaikinti 25 tšk. deficitą. Trečias rikiuojasi M. Verstappenas (341).

Konstruktorių įskaitoje toliau vyksta įnirtinga kova dėl antrosios vietos. Jau seniai pirmąją poziciją užsitikrino „McLaren“ (756 taškai). Toliau rikiuojasi „Mercedes“ (398), „Red Bull“ (366), „Ferrari“ (362).

Sekmadienį Las Vegaso GP lenktynes nuo 5.45 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. Tie, kas nenorės keltis taip anksti, lenktynes nuo 11 val. galės stebėti per TV6 kanalą.

Maxas Verstappenas ir Lando Norrisas | Scanpix nuotr.
„Formulė 1“: ar Las Vegase intriga dar labiau sustiprės?

