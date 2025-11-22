Buzelis su „Bulls“ patyrė skaudžiausią sezono nesėkmę

K.Jakučionio Čikagoje nebuvo, nes šis šiuo metu atstovauja „Heat“ dukterinei komandai G lygoje, tad gausiai arenoje susirinkusi lietuvių bendruomenė visą dėmesį skyrė M.Buzeliui.
M.Buzelis aikštėje praleido 19 minučių ir per jas pelnė 6 taškus (2/5 dvit., 0/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir po dukart suklydo ir blokavo metimą.
Lietuvis po pertraukos susižeidė čiurną ir link suolo nuėjo tik su komandos draugų pagalba, tačiau paskutiniame ketvirtyje vėl trumpam išbėgo ant parketo.
Šeimininkai priešinosi tik pirmajame kėlinyje, kurį pralaimėjo 32:36. Antrąjį ketvirtį „Heat“ pradėjo atkarpa 28:7 ir išsprendė mačo likimą – 64:39.
Mačo epizodai:
Tai buvo didžiausias „Bulls“ pralaimėjimas šį sezoną.
Šios rungtynės skaičiavosi ir į NBA taurės sąskaitą. Dabar „Heat“ po trijų mačų turi 2 pergales, „Bulls“ – 1.
„Bulls“: Ayo Dosunmu 23 (6/10 dvit.), Joshas Giddey 19 (5/11 dvit., 6/9 baud., 11 atk. kam., 9 rez. perd.), Jalenas Smithas 14 (5 blok.), Jevonas Carteris 10.
„Heat“: Kel'elas Ware'as 20 (8/14 dvit., 14 atk. kam.), Normanas Powellas 19, Bamas Adebayo 18 (8/10 baud., 3 blok.), Pelle Larssonas ir Davionas Mitchellas (7/7 dvit.) po 16, Keshadas Johnsonas 14 (11 atk. kam.), Dru Smithas 12.
