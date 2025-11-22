 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Buzelis su „Bulls“ patyrė skaudžiausią sezono nesėkmę

2025-11-22 08:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-22 08:17

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) vėl įvyko lietuviškų klubų akistata. Šį kartą Kasparą Jakučionį sudėtyje turinti Majamio „Heat“ (10/6) išvykoje 143:107 (36:32, 34:20, 32:23, 41:32) pervažiavo Čikagos „Bulls“ (8/7) su Matu Buzeliu.

M.Buzelis sulaukė gausaus palaikymo (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) vėl įvyko lietuviškų klubų akistata. Šį kartą Kasparą Jakučionį sudėtyje turinti Majamio „Heat“ (10/6) išvykoje 143:107 (36:32, 34:20, 32:23, 41:32) pervažiavo Čikagos „Bulls“ (8/7) su Matu Buzeliu.

REKLAMA
0

K.Jakučionio Čikagoje nebuvo, nes šis šiuo metu atstovauja „Heat“ dukterinei komandai G lygoje, tad gausiai arenoje susirinkusi lietuvių bendruomenė visą dėmesį skyrė M.Buzeliui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Buzelis aikštėje praleido 19 minučių ir per jas pelnė 6 taškus (2/5 dvit., 0/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir po dukart suklydo ir blokavo metimą.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvis po pertraukos susižeidė čiurną ir link suolo nuėjo tik su komandos draugų pagalba, tačiau paskutiniame ketvirtyje vėl trumpam išbėgo ant parketo.

REKLAMA

Šeimininkai priešinosi tik pirmajame kėlinyje, kurį pralaimėjo 32:36. Antrąjį ketvirtį „Heat“ pradėjo atkarpa 28:7 ir išsprendė mačo likimą – 64:39.

Mačo epizodai:

Tai buvo didžiausias „Bulls“ pralaimėjimas šį sezoną.

Šios rungtynės skaičiavosi ir į NBA taurės sąskaitą. Dabar „Heat“ po trijų mačų turi 2 pergales, „Bulls“ – 1.

„Bulls“: Ayo Dosunmu 23 (6/10 dvit.), Joshas Giddey 19 (5/11 dvit., 6/9 baud., 11 atk. kam., 9 rez. perd.), Jalenas Smithas 14 (5 blok.), Jevonas Carteris 10.

„Heat“: Kel'elas Ware'as 20 (8/14 dvit., 14 atk. kam.), Normanas Powellas 19, Bamas Adebayo 18 (8/10 baud., 3 blok.), Pelle Larssonas ir Davionas Mitchellas (7/7 dvit.) po 16, Keshadas Johnsonas 14 (11 atk. kam.), Dru Smithas 12.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų