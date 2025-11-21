„Spurs“ ir be Wembanyamos iškovojo trečią pergalę

Teksaso klubas namie 135:126 (28:34, 46:26, 21:32, 40:34) nugalėjo Atlantos „Hawks“ (9/7).
Permainingame mače „Spurs“ buvo įgiję 19 taškų persvarą (72:53), bet viską išbarstė iki ketvirtojo kėlinio vidurio – 100:101.
Tuomet šeimininkai surengė atsakomąjį spurtą 10:0, o Davido Joneso-Garcios dėjimu susigrąžino solidžią persvarą (120:105), kurios užteko iki finalinės sirenos.
„Spurs“ verčiasi be Stephono Castle, Dylano Harperio ir blauzdą susižeidusio Victoro Wembanyamos, bet nuo prancūzo iškritimo fiksuoja trijų pergalių seriją.
Šįkart į priekį vedė De’Aaronas Foxas – 31 minutė, 26 taškai (7/12 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 6/10 baudų metimų), 5 atkovoti, 3 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai bei 4 pražangos. Tiesa, jo minutes „Spurs“ pralaimėjo septyniais taškais.
33-ejų Harrisonas Barnesas perkopė 14 tūkstančių karjeros taškų ribą ir netrukus gali įkopti tarp 200 rezultatyviausių visų laikų NBA žaidėjų. Jau artimiausiu metu jis gali aplenkti Davidą Westą (14 034 taškai) bei Emanuelį Ginobili (14 043).
San Antonijaus klubas daugiau taškų rinko tiek baudos aikštelėje (60:46), tiek greitose atakose (19:6), o „Hawks“ rungtynėse laikėsi net 54 procentų tikslumu mestais tritaškiais (20/37).
Labiausiai už tai atsakingas Nickeilas Alexanderis-Walkeris – 34 minutės, 38 taškai (5/7 dvitaškių, 8/10 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 4 atkovoti ir 2 prarasti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 3 blokai bei 3 pražangos. Jam tai tapo rezultatyviausiomis karjeros rungtynėmis.
Priešingoje spektro pusėje atsidūrė Zaccharie Risacheras – pirmuoju šaukimu kviestas prancūzas per 21 minutę sukrapštė 2 taškus (1/5 dvitaškių, 0/5 tritaškių).
„Hawks“ keliauja į Naująjį Orleaną, „Spurs“ ant geros bangos išsilaikyti sieks Fynikse.
„Spurs“: De’Aaronas Foxas 26 (5 atk. kam., 9 rez. perd., 3 per. kam.), Keldonas Johnsonas 25 (3/5 tritaškių, 7 atk. kam.), Julianas Champagnie 20 (5/10 tritaškių, 5 rez. perd.), Harrisonas Barnesas 16 (2/8 tritaškių, 5 atk. kam.), Devinas Vassellas 15 (3/5 tritaškių, 5 atk. kam.), Davidas Jonesas-Garcia 12 (5 atk. kam., 6 rez. perd.).
„Hawks“: Nickeilas Alexanderis-Walkeris 38 (8/10 tritaškių, 5 rez. perd., 3 blokai), Jalenas Johnsonas 26 (12 atk. kam., 7 rez. perd., 4 klaidos), Kristapas Porzingis 16 (5 atk. kam.), Onyeka Okongwu 15 (7 atk. kam., 5 rez. perd., 3/5 tritaškių), Luke’as Kennardas 10, Dysonas Danielsas 8 (6 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam., 5 klaidos), ... , Zaccharie Risacheras 2 (1/10 metimų).
