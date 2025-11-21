 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Rolando Baravyko klubas pradėjo kovas dėl išlikimo Latvijos pirmenybėse

2025-11-21 09:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 09:57

Latvijoje kovas dėl išlikimo stipriausioje šalies lygoje pradėjo Rolando Baravyko ginamas „Grobina“ klubas.

Rolandas Baravykas (kair.) | Organizatorių nuotr.

Latvijoje kovas dėl išlikimo stipriausioje šalies lygoje pradėjo Rolando Baravyko ginamas „Grobina“ klubas.

REKLAMA
0

Priešpaskutinę vietą lygoje užėmusi ekipa dėl vietos „Virsliga“ pirmenybėse kovoja su antrą vietą antroje šalies lygoje užėmusia „Alberts JDFS“ komanda.

Vakar įvyko pirmoji šių ekipų akistata, kuri pasibaigė lygiu rezultatu 0:0. „Grobina“ gretose Rolandas Baravykas žaidė visą mačą, o 58 minutę buvo įspėtas geltona kortele.

„Grobina“ šiose rungtynėse dominavo pagal susikurtas progas, bet pasižymėti nesugebėjo. Tuo metu varžovams jie neleido atlikti nei vieno smūgio į vartų plotą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rolandas Baravykas | Organizatorių nuotr.
Latvijoje Girdvainis sezoną užbaigė, o Baravyko dar laukia išlikimo rungtynės

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų