Rolando Baravyko klubas pradėjo kovas dėl išlikimo Latvijos pirmenybėse

Priešpaskutinę vietą lygoje užėmusi ekipa dėl vietos „Virsliga“ pirmenybėse kovoja su antrą vietą antroje šalies lygoje užėmusia „Alberts JDFS“ komanda.
Vakar įvyko pirmoji šių ekipų akistata, kuri pasibaigė lygiu rezultatu 0:0. „Grobina“ gretose Rolandas Baravykas žaidė visą mačą, o 58 minutę buvo įspėtas geltona kortele.
„Grobina“ šiose rungtynėse dominavo pagal susikurtas progas, bet pasižymėti nesugebėjo. Tuo metu varžovams jie neleido atlikti nei vieno smūgio į vartų plotą.
