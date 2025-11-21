„Kings“ be Sabonio patyrė triuškinamą pralaimėjimą Memfyje

Kalifornijos klubas išvykoje net 96:137 (22:35, 25:40, 29:38, 20:24) nusileido Memfio „Grizzlies“ (5/11).
„Karaliai“ į sutriuškinimą paniro dar iki ilgosios pertraukos (47:75), o likę du kėliniai taip pat buvo pralaimėti, taip tik pagilinant duobę.
Sakramento klubas pralaimėjo jau aštuntą kartą paeiliui, o atsitiesti lengva nebus, nes vienas ekipos lyderių Domantas Sabonis bent apie mėnesį nerungtyniaus dėl įtrūkusio kairiojo kelio menisko.
Nukraujavusius svečius gelbėti bandė Zachas LaVine’as – 26 minutės, 26 taškai (6/9 dvitaškių, 4/8 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 2 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.
Pirmą kartą ant parketo šį sezoną pasirodęs Keeganas Murray’us po nykščio traumos grįžo pelnydamas 11 taškų.
Kovą dėl kamuolių „Kings“ pralaimėjo net 32:49, klydo dvigubai dažniau už varžovus (16:7) ir šiems leido išsidalinti net 42 rezultatyvius perdavimus.
„Grizlių“ gretose žibėjo ispanas Santi Aldama – 28 minutės, 29 taškai (6/7 dvitaškių, 5/11 tritaškių, 2/3 baudų metimų), 5 atkovoti ir prarastas kamuolys, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 2 blokai.
Memfio ekipa varžovus gniuždė net ir žaisdama be lyderių Ja Moranto bei Jarono Jacksono.
„Grizlių“ dabar laukia kelionė į Dalasą, „Kings“ košmarišką ruožą nutraukti sieks Denveryje.
„Grizzlies“: Santi Aldama 29 (5/11 tritaškių, 5 atk. kam.), Jockas Landale’as 21 (7/7 dvitaškių, 6 atk. kam.), Cedricas Cowardas 19 (4/9 tritaškių), Zachas Edey 16 (7/7 metimų, 4 atk. kam.), Jaylenas Wellsas 13, Olivier-Maxence'as Prosperas 11.
„Kings“: Zachas LaVine’as 26 (4/8 tritaškių), Maxime’as Raynaud 12 (6/8 dvitaškių), Keeganas Murray’us (1/6 tritaškių) ir Russellas Westbrookas (2/6 tritaškių, 7 atk. kam., 4 rez. perd., 4 klaidos) po 11, Drew Eubanksas 9 (5 atk. kam.).
