TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Miglota „Hornets“ ateitis: Ballas svarsto apie mainų galimybę

2025-11-21 08:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-21 08:45

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezone blankiai startavę Šarlotės „Hornets“ prarado savo lyderio lojalumą.

L.Ballas gali pakeisti komandą (Scanpix nuotr.)

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezone blankiai startavę Šarlotės „Hornets“ prarado savo lyderio lojalumą.

0

„Yahoo“ žurnalistas Kelly Iko skelbia, kad LaMelo Ballas yra atviras mainams.

Gynėjo nepasitenkinimą sukėlė vos keturios pergalės per 15 susitikimų – ženkliai neigiamą pergalių ir pralaimėjimų balansą „širšės“ fiksuoja ketvirtą sezoną paeiliui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pats L.Ballas dėl traumų praleido šešis susitikimus, o devyniuose sužaistuose mačuose per 31 minutę rinko 21,6 taško (30 procentų tritaškių), 6,9 atkovoto kamuolio bei 9,6 rezultatyvaus perdavimo.

24-erių gynėjas Šarlotėje žaidžia nuo 2020-ųjų, kai NBA naujokų biržoje buvo pakviestas trečiuoju šaukimu. Per šį laikotarpį „Hornets“ pakeitė tris strategus, bet nė karto nepateko į atkrintamąsias.

Tiesa, gynėjas dažnai kenčia dėl traumų – tik viename iš šešių savo sezonų jis sužaidė daugiau nei 51 mačą. 2021–2022 metų sezone jam pavyko pasirodyti 75 susitikimuose, „Hornets“ tuomet surinko 43 pergales ir 39 pralaimėjimus, bet neįveikė įkrintamųjų.

Nors NBA atstovauja tik „širšėms“, L.Ballui tai nėra pirmoji profesionali stotelė. 2018-aisiais jis trumpai tobulėjo Prienuose, o 2019–2020 metų sezoną atstovavo Vulongongo „Illawara Hawks“ Australijos pirmenybėse.

