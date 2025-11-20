„Lakers“ atleido tris buvusio savininko atžalas

Kalifornijos klube neliko vietos buvusio savininko sūnums Jesse ir Joey Bussams.
Statement from Joey and Jesse Buss: “We are extremely honored to have been part of this organization for the last 20 seasons. Thank you to Laker Nation for embracing our family every step of the way. We wish things could be different with the way our time ended with the team. At… https://t.co/2w3vjXWZ98— Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2025
37-erių Jesse Bussas nuo 2013-ųjų buvo atsakingas už skautingą, nuo 2015-ųjų tapo generalinio vadybininko asistentu. 40-metis Joey Bussas klube ėjo viceprezidento pareigas analitikos srityje.
„Esame pagerbti, kad ilgai galėjome būti šios organizacijos dalimi. Ačiū „Lakers“ bendruomenei už mūsų šeimos palaikymą kiekviename žingsnyje. Norėtume, kad pabaiga būtų buvusi kitokia. Tokiais laikais norėtume paklausti, ką tėtis apie tai galvotų“, – cituojami broliai.
Jie yra jauniausi iš 1979-aisiais „Lakers“ nusipirkusio Jerry Busso vaikų. Patarėjų pareigose lieka kitos 2013-aisiais mirusio verslininko atžalos Jamesas ir Johnny, viena vadovių išlieka jo dukra Jeannie.
Los Andželo klubas atleido ir J.Busso įsūnį Seaną Bussą, Mosesą Zapatą, Caną Pelisterį bei buvusį Eurolygos žaidėją Aaroną Jacksoną, kurie komandos štabe užėmė skautų pareigas.
Kontrolinį „Lakers“ akcijų paketą iš Bussų šeimos spalį perėmė Markas Walteris. Sandoris įvertintas 10 milijardų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių.
17 titulų per savo istoriją „Lakers“ (11/4) šiuo metu yra ketvirtoje Vakarų konferencijos vietoje, bet tikisi kilti aukščiau į rikiuotę sugrįžus LeBronui Jamesui.
