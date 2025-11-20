 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Exumo sezonas baigtas dėl kelio traumos

2025-11-20 22:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-20 22:21

Dante Exumo karjerą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau stabdo traumos.

D.Exumas šį sezoną nežais (Scanpix nuotr.)

Dante Exumo karjerą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau stabdo traumos.

0

Australui prireikė kelio operacijos, dėl kurios šį sezoną ant parketo jis negrįš.

30-mečio gynėjo traumų istorija yra itin gili. Visą 2015–2016 metų sezoną jis praleido dėl trūkusių kryžminių kelio raiščių, beveik visą 2017–2018 metų sezoną nežaidė dėl peties operacijos, o 2021-aisiais galiausiai paliko NBA.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tvirčiau pasijausti D.Exumui leido sėkmingi sezonai Barselonoje ir Belgrade, 2023-aisiais jis gavo Dalaso „Mavericks“ kontraktą, bet Teksase jį vėl pavijo traumų šleifas.

Šį sezoną jis dar nebuvo pasirodęs ant parketo, o praėjusį per 19 minučių rinko 8,7 taško (43 procentai tritaškių), 1,7 atkovoto kamuolio bei 2,8 rezultatyvaus perdavimo.

Traumų kamuojami „Mavericks“ (4/12) Vakarų konferencijoje žengia trylikti, o vasarą komandos kontraktas su D.Exumu baigsis.

