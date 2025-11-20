Exumo sezonas baigtas dėl kelio traumos

Australui prireikė kelio operacijos, dėl kurios šį sezoną ant parketo jis negrįš.
Dallas Mavericks guard Dante Exum will undergo season-ending knee surgery.— Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2025
30-mečio gynėjo traumų istorija yra itin gili. Visą 2015–2016 metų sezoną jis praleido dėl trūkusių kryžminių kelio raiščių, beveik visą 2017–2018 metų sezoną nežaidė dėl peties operacijos, o 2021-aisiais galiausiai paliko NBA.
Tvirčiau pasijausti D.Exumui leido sėkmingi sezonai Barselonoje ir Belgrade, 2023-aisiais jis gavo Dalaso „Mavericks“ kontraktą, bet Teksase jį vėl pavijo traumų šleifas.
Šį sezoną jis dar nebuvo pasirodęs ant parketo, o praėjusį per 19 minučių rinko 8,7 taško (43 procentai tritaškių), 1,7 atkovoto kamuolio bei 2,8 rezultatyvaus perdavimo.
Traumų kamuojami „Mavericks“ (4/12) Vakarų konferencijoje žengia trylikti, o vasarą komandos kontraktas su D.Exumu baigsis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!