Lietuvos greitųjų ir „žaibo“ šachmatų čempionato nugalėtojai – kas tapo geriausiais 2025 metais

2025-11-20 18:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 18:10

Vilniuje finišavo Lietuvos greitųjų ir „žaibo“ šachmatų čempionatai.

„Lietuvos šachmatų“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Vilniuje finišavo Lietuvos greitųjų ir „žaibo" šachmatų čempionatai.

0

Atviras Lietuvos greitųjų šachmatų čempionatas sutraukė įspūdingą dalyvių skaičių. Varžybose prie lentų susėdo net 232 šachmatininkai, o tai – naujas Lietuvos greitųjų šachmatų čempionato rekordas.

Atvirajame 2025 m. čempionate triumfavo latvis Reinis Paikens (8 iš 9 galimų taškų), aplenkęs antrą vietą užėmusį Žaną Nainį (8/9) ir trečią likusį IM Rolandą Berzinshą (8/9). Lietuvos čempionato įskaitoje geriausiai pasirodė Ž. Nainys, surinkęs 8 taškus iš 9 galimų. Sidabro medalis atiteko FM Glebui Pidlužnijui (7,5/9), o bronza – FM Jūrui Mickevičiui (7,5/9). Moterų čempionate nugalėtoja tapo Sandra Navickaitė, surinkusi 6,5 taško, antra finišavo WFM Gabija Šimkūnaitė (6/9), o trečiąją vietą iškovojo WGM Kamilė Baginskaitė (6/9).

Atvirajame 2025 m. Lietuvos „žaibo“ šachmatų čempionate buvo išbandytas naujas formatas – čempionatas truko 18 ratų (9 dvigubi mačai) ir patikrino dalyvių ištvermę. Prie pokyčio priprasti prireikė tiek žaidėjams, tiek organizacinei komandai, tačiau turnyrui įsivažiavus buvo daug kovingų bei itin įtemptų momentų, o fotofiniše paaiškėjus tiek medalių, tiek prizų likimui dalyviams išgyventi teko visas įmanomas emocijas.

Šalies čempionu tapo IM Rokas Klabis, surinkęs įspūdingus 15 taškų iš 18. Sidabro medalis atiteko FM G. Pidlužnij, pelniusiam 14 taškų, o bronzos – taip pat 14 taškų surinkusiam Justui Dailidėnui. Moterų įskaitoje triumfavo latvė Sofja Vasiljeva, surinkusi 12 taškų, taip pat 12 taškų pasiekusi Agnė Mickūnaitė užėmė antrąją vietą, o trečią vietą iškovojo WGM K. Baginskaitė, surinkusi 11,5 taško. Lietuvos moterų čempionato įskaitoje čempione tapo A. Mickūnaitė, sidabro medalį pelnė K. Baginskaitė, o bronza atiteko WFM G. Šimkūnaitei, taip pat surinkusiai 11,5 taško.

Pagrindinį dvikovės prizą, sudėjus greitųjų ir žaibo čempionatų rezultatus, iškovojo svečias iš Latvijos – IM R. Berzinshas. Už jo liko G. Pidlužnij ir Ž. Nainys. Tarp moterų triumfavo G. Šimkūnaitė, pranokusi K. Baginskaitę ir A. Mickūnaitę.

