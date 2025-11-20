 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Renata Černauskė iškovojo ketvirtą vietą pasaulio fitneso čempionate

2025-11-20 17:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 17:10

Ispanijoje vykusiame IFBB pasaulio fitneso čempionate geriausiai iš Lietuvos atstovių pasirodė Renata Černauskė. 40–44 metų moterų bikini atviroje kategorijoje ji pateko į finalą ir galutinėje rikiuotėje užėmė ketvirtąją vietą.

IFBB nuotr. | „Facebook“ nuotr.

IFBB nuotr. | „Facebook" nuotr.

0

Šioje grupėje startavo 29 dalyvės. Finale R. Černauskė surinko tiek pat taškų kaip ir Švedijos sportininkė Helene Bergsten, tačiau pagal papildomus kriterijus bronzos medalis atiteko varžovei iš Švedijos.

Bikini ūgio kategorijoje iki 172 cm R. Černauskė liko vos per žingsnį nuo finalo – septinta.

Moterų kūno fitneso 50+ grupėje į finalą pateko ir penktąją vietą užėmė Daiva Čalnarienė. Kūno fitneso ūgio kategorijoje iki 163 cm lietuvė užėmė 15-ąją vietą.

35–39 metų bikinio kategorijoje virš 164 cm septintą vietą pelnė Lina Kraftė-Malasevičius, o Marta Pochodnia šioje grupėje liko 11-a. Penkta šiame finale finišavo Didžiajai Britanijai atstovaujanti Eglė Adomaitė.

Bikini kategorijoje iki 160 cm Monika Vitartė užėmė 11-ąją vietą.

Vienoje gausiausių rungčių – bikinio kategorijoje iki 169 cm, kurioje dalyvavo net 38 sportininkės – į geriausiųjų septynioliktuką nepavyko patekti nei Deimantei Šiaulytei, nei L. Kraftei-Malasevičius.

Silvija Sviatlovičiūtė varžėsi dviejose grupėse – moterų „Fit-Model“ kategorijoje virš 168 cm ir bikinio kategorijoje virš 172 cm, tačiau į kitą etapą nepateko.

15–20 metų bikini grupėje virš 166 cm Urtė Pranskaitytė užėmė 17-ą poziciją.

