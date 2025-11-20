 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Šiauliuose įvyko Lietuvos „Laser Run“ čempionatas: išaiškinti aštuonių amžiaus grupių nugalėtojai

2025-11-20 15:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 15:19

Praėjusį savaitgalį Šiauliuose surengtas Lietuvos „Laser Run“ čempionatas subūrė gausų sportininkų būrį iš visos šalies. Dalyviai varžėsi aštuoniose amžiaus grupėse, o žiūrovai galėjo stebėti intensyvias ir dinamiškas kovas tiek tarp jauniausių, tiek tarp labiau patyrusių atletų. 

Liubov Yarmoshenko nuotr. | Organizatorių nuotr.

Merginų grupėse triumfavo: U9 kategorijoje greičiausia buvo Elzė Daukšaitė (2:49.70 min.), U11 – Elzbieta Kasparaitė (2:42.71 min.), U13 – Meda Kukelkaitė (3:44.24 min.), U15 – Živilė Malinauskaitė (7:36.02 min.). Vyresnėse amžiaus grupėse čempionių titulai atiteko: U19 kategorijoje startavusiai Martinai Rutkauskaitei (12:47.26 min.), jaunimo grupės nugalėtoja tapusiai Ugnei Paurytei (13:13.75 min.) ir tarp suaugusiųjų greičiausiai distanciją įveikusiai Faustei Lukminaitei (12:20.31 min.).

Vaikinų varžybose U9 grupėje čempiono vardą iškovojo Gabrielius Duzinskas (3:10.44 min.), U11 – Benas Bartosevič (2:25.42 min.), U13 – Rokas Račkauskas (3:54.52 min.), U15 – Dominykas Kazlauskas (6:44.93 min.). U17 kategorijoje triumfavo Liutauras Valeika (9:03.44 min.), U19 – Juras Sandanavičius (11:01.19 min.), jaunimo grupėje geriausiai pasirodė Danielius Jevensaper (10:55.72 min.), o tarp suaugusiųjų greičiausias buvo Titas Puronas (10:46.82 min.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

