Nedas Grikinis pelnė vietą pasaulio jaunimo gimnastikos čempionato žiedų rungties finale

Žiedų rungties kvalifikacijoje Nedas, aplenkęs 124 dalyvius, užėmė 5 vietą ir pateko į šios rungties finalą. Lietuvio pasirodymas buvo įvertintas lygiai 13 balų. Geriausiai pasirodė amerikietis Dante Reive (13.933), o į finalą pateko 8 pajėgiausi gimnastai.
Vaikinų pratimų ant žiedų finalas numatytas sekmadienį.
Laisvuosiuose pratimuose lietuvis liko 30-as (12.700), pratimuose ant arklio – 66-as (11.066), pratimuose ant lygiagrečių – 124-as (8.500), o pratimuose ant skersinio – 43-ias (12.366). Už atraminį šuolį lietuvis gavo 11.066 balo.
Daugiakovėje N. Grikinis su 68.698 balo užėmė 81-ą poziciją.
