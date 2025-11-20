 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nedas Grikinis pelnė vietą pasaulio jaunimo gimnastikos čempionato žiedų rungties finale

2025-11-20 18:59 / šaltinis: Sportas.lt
Lapkričio 20-24 d. Filipinuose vyksta 3-asis FIG sportinės gimnastikos jaunimo pasaulio čempionatas, kuriame Lietuvai atstovauja Nedas Grikinis (treneris Tadas Butautas).

Lapkričio 20-24 d. Filipinuose vyksta 3-asis FIG sportinės gimnastikos jaunimo pasaulio čempionatas, kuriame Lietuvai atstovauja Nedas Grikinis (treneris Tadas Butautas).

Žiedų rungties kvalifikacijoje Nedas, aplenkęs 124 dalyvius, užėmė 5 vietą ir pateko į šios rungties finalą. Lietuvio pasirodymas buvo įvertintas lygiai 13 balų. Geriausiai pasirodė amerikietis Dante Reive (13.933), o į finalą pateko 8 pajėgiausi gimnastai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaikinų pratimų ant žiedų finalas numatytas sekmadienį.

Laisvuosiuose pratimuose lietuvis liko 30-as (12.700), pratimuose ant arklio – 66-as (11.066), pratimuose ant lygiagrečių – 124-as (8.500), o pratimuose ant skersinio – 43-ias (12.366). Už atraminį šuolį lietuvis gavo 11.066 balo.

Daugiakovėje N. Grikinis su 68.698 balo užėmė 81-ą poziciją.

