Lleytonas Hewittas po penkerių metų sugrįžo į kortą ir suvienijo jėgas su sūnumi

Sidnėjuje (Australija) vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „NSW Open“ vyrų teniso turnyre L. Hewittas į kortą žengė tam, kad sužaistų dvejetus kartu su 16-mečiu sūnumi Cruzu. Vardinius kvietimus gavę australai startavo triuškinančia pergale 6:1, 6:0 prieš taip pat vardinius kvietimus gavusius tautiečius Haydeną Jonesą ir Pavlę Marinkovą. Vėliau ketvirtfinalyje Hewittai 5:7, 4:6 turėjo pripažinti australų Callumo Puttergillo ir Dane‘o Sweeny pranašumą.
Tėvas ir sūnus pelnė 1010 JAV dolerių bei po 16 ATP dvejetų reitingo taškų.
L. Hewittas profesionalų turnyre nebuvo žaidęs 5 metus. Vienetuose jis karjerą baigė dar 2016 m., bet vėliau keletą kartų pasirodė dvejetų turnyruose.
L. Hewittas 2001 m. tapo „US Open“ čempionu ir pakilo į ATP reitingo viršūnę. 2002 m. australas laimėjo ir Vimbldoną. L. Hewittas taip pat du kartus laimėjo baigiamąjį ATP sezono turnyrą, 2000 m. tapo „US Open“ vyrų dvejetų čempionu, su Australijos rinktine 2 kartus triumfavo Daviso taurėje, o per karjerą kortuose uždirbo beveik 21 mln. Australijos dolerių. Dabar L. Hewittas užima Australijos vyrų teniso rinktinės kapitono postą.
16-metis C. Hewittas ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge yra 69-as, o ATP vienetų reitinge dabar užima sau rekordinę – 759-ą – poziciją.
C. Hewittas šią savaitę Sidnėjuje žaidė ir vienetus. Jis pirmajame rate 3:6, 7:6 (8:6), 6:4 palaužė tautietį Omarą Jasiką (ATP-313), o aštuntfinalyje dramatiškai 7:5, 3:6, 5:7 pralaimėjo japonui Hayato Matsuokai (ATP-483).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Sidnėjuje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.
