 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Butvilas ir Barranco Cosano Ispanijoje pralaimėjo rumunų duetui

2025-11-19 21:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 21:52

Ispanijoje vykstančio ATP „Challenger“ serijos „III Challenger Montemar ENE Construccion“ vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte trečiadienį vardinius kvietimus gavę Edas Butvilas ir ispanas Javieras Barranco Cosano per 45 minutes 4:6, 4:6 nusileido atsarginei turnyro porai iš Rumunijos – Cezariui Cretu ir Stefanui Palosi.

Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.

Ispanijoje vykstančio ATP „Challenger“ serijos „III Challenger Montemar ENE Construccion“ vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte trečiadienį vardinius kvietimus gavę Edas Butvilas ir ispanas Javieras Barranco Cosano per 45 minutes 4:6, 4:6 nusileido atsarginei turnyro porai iš Rumunijos – Cezariui Cretu ir Stefanui Palosi.

REKLAMA
0

Mačo pradžioje lietuvis su porininku nerealizavo dviejų „break pointų“, o vėliau pralaimėjo dvi savo padavimų serijas iš eilės (1:5). E. Butvilas su J. Barranco Cosano nepasidavė, sumažino deficitą iki minimumo (4:5), bet dešimtajame geime rumunai savo padavimais užbaigė setą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete lemtingu tapo penktasis geimas, kai rumunai pirmu bandymu realizavo „break pointą“. Kituose šio seto geimuose žaidėjai „break pointų“ nesusikūrė.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvis ir ispanas ruošėsi žaisti prieš „apsaugotais reitingais“ pasinaudojusius bosnius – Tomislavą Brkičių ir Andrejų Nedičių. Visgi, paskutinę akimirką buvo pranešta, kad bosniai pasitraukė iš turnyro dėl T. Brkičiaus patirtos klubo traumos, o jų vietą užėmė rumunai, prieš tai buvę atsarginių porų sąraše.

REKLAMA

Lietuvis su porininku dalinsis 530 eurų.

Antradienį vienetų starte E. Butvilas (ATP-261) per 1 valandą 37 minutes 2:6, 4:6 pralaimėjo prieš kvalifikaciją įveikusį 23-ejų ispaną Maxą Alcalą Gurri (ATP-417). E. Butvilas ant grunto nebuvo žaidęs nuo liepos 8 d.

E. Butvilui už žaidimą vienetų turnyre atiteko 950 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų