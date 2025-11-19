Butvilas ir Barranco Cosano Ispanijoje pralaimėjo rumunų duetui

Mačo pradžioje lietuvis su porininku nerealizavo dviejų „break pointų“, o vėliau pralaimėjo dvi savo padavimų serijas iš eilės (1:5). E. Butvilas su J. Barranco Cosano nepasidavė, sumažino deficitą iki minimumo (4:5), bet dešimtajame geime rumunai savo padavimais užbaigė setą.
Antrajame sete lemtingu tapo penktasis geimas, kai rumunai pirmu bandymu realizavo „break pointą“. Kituose šio seto geimuose žaidėjai „break pointų“ nesusikūrė.
Lietuvis ir ispanas ruošėsi žaisti prieš „apsaugotais reitingais“ pasinaudojusius bosnius – Tomislavą Brkičių ir Andrejų Nedičių. Visgi, paskutinę akimirką buvo pranešta, kad bosniai pasitraukė iš turnyro dėl T. Brkičiaus patirtos klubo traumos, o jų vietą užėmė rumunai, prieš tai buvę atsarginių porų sąraše.
Lietuvis su porininku dalinsis 530 eurų.
Antradienį vienetų starte E. Butvilas (ATP-261) per 1 valandą 37 minutes 2:6, 4:6 pralaimėjo prieš kvalifikaciją įveikusį 23-ejų ispaną Maxą Alcalą Gurri (ATP-417). E. Butvilas ant grunto nebuvo žaidęs nuo liepos 8 d.
E. Butvilui už žaidimą vienetų turnyre atiteko 950 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
