Kačino ir Beliausko klubai FIBA Europos taurėje keliauja toliau nepaisant nesėkmių

M.Kačinas per 18 minučių pelnė 7 taškus (0/1 dvit., 2/5 trit., 1/3 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir surinko 5 naudingumo balus.
Nugalėtojams Anrijas Miska įmetė 24 taškus (7 atk. kam.), pralaimėjusiems Raymonas Cowelsas ir Šymonas Zapala surinko po 15,
Sopoto komanda jau buvo užsitikrinusi pirmąją vietą grupėje.
Lauryno Beliausko Sasario „Dinamo“ (4/2) ekipa išvykoje 73:77 (15:23, 19:19, 15:20, 24:15) nusileido Vechtos RASTA (3/3) krepšininkams.
L.Beliauskas per 30 minučių įmetė 11 taškų (1/1 dvit., 3/9 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 5 sykius suklydo, 4 kartus prasižengė ir surinko 5 naudingumo balus.
Sasario komandai Marco Ceronas pelnė 14 taškų, vokiečių klubui Tevinas Brownas surinko 24 (6/12 trit.).
„Dinamo“ taip pat buvo užsitikrinusi vietą kitame etape.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!