TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Kačino ir Beliausko klubai FIBA Europos taurėje keliauja toliau nepaisant nesėkmių

2025-11-19 21:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 21:47

FIBA Europos taurėje Mindaugo Kačino atstovaujama Sopoto „Trefl“ (4/2) komanda išvykoje 83:101 (22:29, 20:20, 21:34, 20:18) nusileido Talino „Kalev/Cramo“ (3/3) ekipai.

L.Beliauskas pataikė tris tritaškius (FIBA Europe nuotr.)

FIBA Europos taurėje Mindaugo Kačino atstovaujama Sopoto „Trefl“ (4/2) komanda išvykoje 83:101 (22:29, 20:20, 21:34, 20:18) nusileido Talino „Kalev/Cramo“ (3/3) ekipai.

0

M.Kačinas per 18 minučių pelnė 7 taškus (0/1 dvit., 2/5 trit., 1/3 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir surinko 5 naudingumo balus.

Nugalėtojams Anrijas Miska įmetė 24 taškus (7 atk. kam.), pralaimėjusiems Raymonas Cowelsas ir Šymonas Zapala surinko po 15,

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sopoto komanda jau buvo užsitikrinusi pirmąją vietą grupėje.

Lauryno Beliausko Sasario „Dinamo“ (4/2) ekipa išvykoje 73:77 (15:23, 19:19, 15:20, 24:15) nusileido Vechtos RASTA (3/3) krepšininkams.

L.Beliauskas per 30 minučių įmetė 11 taškų (1/1 dvit., 3/9 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 5 sykius suklydo, 4 kartus prasižengė ir surinko 5 naudingumo balus.

Sasario komandai Marco Ceronas pelnė 14 taškų, vokiečių klubui Tevinas Brownas surinko 24 (6/12 trit.).

„Dinamo“ taip pat buvo užsitikrinusi vietą kitame etape.

